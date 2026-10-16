採台積電製程！挑戰輝達 Bolt Graphics擬募資1億美元 先攻AI以外市場

規劃採用台積電製程的美國晶片設計新創公司Bolt Graphics，正尋求以約7億美元估值募資約1億美元，開發與輝達（NVIDIA）及超微（AMD）競爭的繪圖晶片。路透引述三位知情人士報導，這家矽谷業者將先攻科學運算、專業繪圖等市場，未來再進軍遊戲GPU。

AI算力需求與投資熱潮，為輝達及超微帶來數十億美元獲利，兩家公司也持續投入資源，提升相關硬體。Bolt則希望專攻AI以外的應用，包括超級電腦的高精度運算，以及電玩遊戲繪圖。

知情人士說，募資仍在進行，金額與估值都可能調整。路透未能確認由哪些投資人領投。Bolt Graphics執行長辛格（Darwesh Singh）不願評論募資金額或條件，但說募資「已在進行中」。

這輪募資也將考驗投資人是否願意支持新創公司，開拓輝達及超微投入數十億美元開發的AI產品以外市場。

先攻專業應用，再進軍遊戲GPU

Bolt初期鎖定較少的應用，計劃先服務3D創作者、遊戲開發商等專業客戶，之後再拓展至遊戲用圖形處理器（GPU）。

開發遊戲晶片並不容易，因為新硬體必須支援數千款遊戲，需要龐大的軟體配套。

Bolt本周完成Zeus GPU架構的首輪測試，目標是用於物理模擬，正式晶片規劃採用台積電（2330）製程生產。Zeus也將用於科學運算、晶片設計及專業算圖，部分工作需要稱為雙精度浮點數運算（FP64）的高精度運算。

開發耗時六年，募資考驗投資意願

過去十年，創投業者對投資晶片新創公司態度謹慎，原因是先進晶片生產成本高，事業也需要較長時間才能起步。Bolt投入晶片及硬體開發，已有約六年。

不過，今年以來，AI投資吸引大量關注，晶片業尤其受到青睞。Crunchbase數據顯示，2026年前五個月，半導體新創公司已吸引約107億美元投資，照此速度，全年金額可望超過2025年全球募得的122億美元。