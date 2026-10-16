快訊

美國小學爆槍擊4死！3名兒童遇害 16歲槍手遭民眾擊斃

賴惠員關心賈永婕不是第一次！他翻出2年前質詢紀錄 曝今惹議敗在1句話

薔琵颱風上看強颱！下周「這3天」最接近台灣 光復節連假前天氣看它臉色

聽新聞
0:00 / 0:00

採台積電製程！挑戰輝達 Bolt Graphics擬募資1億美元 先攻AI以外市場

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
Bolt Graphics執行長辛格（Darwesh Singh） Bolt Graphics官網
Bolt Graphics執行長辛格（Darwesh Singh） Bolt Graphics官網

規劃採用台積電製程的美國晶片設計新創公司Bolt Graphics，正尋求以約7億美元估值募資約1億美元，開發與輝達（NVIDIA）及超微（AMD）競爭的繪圖晶片。路透引述三位知情人士報導，這家矽谷業者將先攻科學運算、專業繪圖等市場，未來再進軍遊戲GPU。

AI算力需求與投資熱潮，為輝達及超微帶來數十億美元獲利，兩家公司也持續投入資源，提升相關硬體。Bolt則希望專攻AI以外的應用，包括超級電腦的高精度運算，以及電玩遊戲繪圖。

知情人士說，募資仍在進行，金額與估值都可能調整。路透未能確認由哪些投資人領投。Bolt Graphics執行長辛格（Darwesh Singh）不願評論募資金額或條件，但說募資「已在進行中」。

這輪募資也將考驗投資人是否願意支持新創公司，開拓輝達及超微投入數十億美元開發的AI產品以外市場。

先攻專業應用，再進軍遊戲GPU

Bolt初期鎖定較少的應用，計劃先服務3D創作者、遊戲開發商等專業客戶，之後再拓展至遊戲用圖形處理器（GPU）。

開發遊戲晶片並不容易，因為新硬體必須支援數千款遊戲，需要龐大的軟體配套。

Bolt本周完成Zeus GPU架構的首輪測試，目標是用於物理模擬，正式晶片規劃採用台積電（2330）製程生產。Zeus也將用於科學運算、晶片設計及專業算圖，部分工作需要稱為雙精度浮點數運算（FP64）的高精度運算。

開發耗時六年，募資考驗投資意願

過去十年，創投業者對投資晶片新創公司態度謹慎，原因是先進晶片生產成本高，事業也需要較長時間才能起步。Bolt投入晶片及硬體開發，已有約六年。

不過，今年以來，AI投資吸引大量關注，晶片業尤其受到青睞。Crunchbase數據顯示，2026年前五個月，半導體新創公司已吸引約107億美元投資，照此速度，全年金額可望超過2025年全球募得的122億美元。

輝達 募資 製程

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

繼Google後再添AI大客戶 聯發科傳可望敲定為字節跳動客製化AI晶片

輝達想併購美版 DeepSeek 僅延攬 Reflection人才並取得技術授權

先拜訪聯電但張忠謀理念令人折服！黃仁勳親揭當初為何選擇台積電

黃仁勳：若客戶開發不安全AI將斷供晶片！但強調擔憂程度過頭了

相關新聞

採台積電製程！挑戰輝達 Bolt Graphics擬募資1億美元 先攻AI以外市場

規劃採用台積電製程的美國晶片設計新創公司Bolt Graphics，正尋求以約7億美元估值募資約1億美元，開發與輝達（NVIDIA）及超微（AMD）競爭的繪圖晶片。路透引述三位知情人士報導，這家矽谷業者將先攻科學運算、專業繪圖等市場，未來再進軍遊戲GPU。

IEA急釋逾2,000萬桶柴油！CNBC揭真實買油成本 恐比期貨價高逾30美元

國際能源署（IEA）成員國周四同意，加速完成3月承諾釋出的剩餘約1億桶石油，包括儘快釋出逾2,000萬桶柴油，以因應全球燃料價格持續攀升的危機。

台積電ADR再挫1.8% 台指期反彈435點

台積電ADR周四再跌1.8%，收在422.25美元，盤中一度大跌5.3%，較台北交易溢價12.2%。台積電（2330）雖連六季獲利創新高，但對2027年前景謹慎。

美股收盤／道瓊大漲556點 費半卻連七黑 黃仁勳力挺讓CoreWeave逆轉

美國股市周四收高，道瓊大漲556點，標普500終止連三跌。美國生產者物價漲幅遠超預期，但公債殖利率卻大幅回落，資金轉進醫療、消費等防禦類股。AI股仍震盪，費半連跌七日，台積電ADR跌1.8%；CoreWeave則在黃仁勳力挺後反彈。

今晨國際頭條一次看／AI債券承壓 伊朗重擊波灣能源

「今晨國際頭條」同步檢視華爾街日報、華盛頓郵報、金融時報、衛報、路透與美聯社首頁，挑出各家頭條新聞、重點摘要與「為何重要」。用最短閱讀時間，快速掌握國際主流媒體此刻最重視的議題。

財政民粹主義與世代矛盾 多重危機釀法債完美風暴

法國正在面對一連串的危機：毀滅性的熱浪、不斷攀升的債務、飆升的利率、日益高昂的生活成本、住房短缺、失業率上升、士氣低落的公務員隊伍以及針對高中教育狀況的抗議活動。這個國家處於緊繃邊緣、精疲力竭，民眾已是束手無策、心力交瘁，情緒瀕臨崩潰。這些跡象預示整個國家徘徊在反抗與認命之間，一場「完美風暴」即將展開。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。