快訊

美國小學爆槍擊4死！3名兒童遇害 16歲槍手遭民眾擊斃

賴惠員關心賈永婕不是第一次！他翻出2年前質詢紀錄 曝今惹議敗在1句話

薔琵颱風上看強颱！下周「這3天」最接近台灣 光復節連假前天氣看它臉色

聽新聞
0:00 / 0:00

IEA急釋逾2,000萬桶柴油！CNBC揭真實買油成本 恐比期貨價高逾30美元

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
示意圖。路透
示意圖。路透

國際能源署（IEA）成員國周四同意，加速完成3月承諾釋出的剩餘約1億桶石油，包括儘快釋出逾2,000萬桶柴油，以因應全球燃料價格持續攀升的危機。

綜合CNBC與彭博資訊報導，這批柴油僅相當於全球不到一天的需求量，略高於美國約五天的用量，能否真正解決問題，專家態度保留。

IEA並未公布明確時程；若依七大工業國集團（G7）先前提出的20天計畫，等於近三周每天將增加約100萬桶柴油供應。

IEA表示，3月承諾釋出的4億桶石油，目前已釋出3.3億桶。由於部分會員國釋出量超過原先承諾，最終總量將超過4億桶；會員國也表達願意採取進一步行動。

川普施壓歐洲救急

這波柴油釋出，背後有美國強力施壓的影子。川普政府一直催促歐洲釋出柴油庫存。美國柴油零售均價周四達每加侖6.32美元，比去年同期高出逾70%。隨著11月3日期中選舉逼近，川普面臨壓低燃料價格的政治壓力，也曾考慮禁止柴油出口，並與俄羅斯達成供應協議。

柴油短缺、價格飆漲的主因，包括烏克蘭持續攻擊俄羅斯煉油廠，以及伊朗與其盟友葉門青年運動組織（Houthi）襲擊波斯灣周邊能源設施。

石油顧問公司Lipow Oil Associates總裁利波（Andy Lipow）指出，釋出庫存無法解決基本問題：中東與俄羅斯部分煉油廠受損，美國煉油廠則已滿載運轉。

買油還須付天價運費

CNBC專欄作家蘇利文（Brian Sullivan）指出，石油的「真實價格」可能比螢幕上的期貨價格高出許多。企業實際購買實體原油，還得加上高昂運費，部分買家的每桶成本可能比螢幕報價高出30至40美元，達125美元以上。

他舉例，上周一艘從美國墨西哥灣沿岸開往中國的超大型油輪，租船費用高達7,600萬美元，而另一艘由美國駛往南韓的油輪要價7,700萬美元，是不到一年前同航線價格的10倍。以每船載運200萬桶計算，光租船費就讓每桶原油的成本增加約38美元。

蘇利文強調，任何需要透過海運、鐵路或卡車運送石油的公司，現在都得支付油價之外的巨額溢價。

這也解釋了為何荷莫茲海峽的石油運量已接近戰前水準，買家卻未必感受到成本下降。

摩根士丹利指出，柴油短缺的影響正擴及汽油市場，可能為煉油業開啟另一波「黃金時代」。大摩已陸續上修埃克森美孚、Valero、Phillips 66及PBF等業者的獲利預估。

柴油 期貨 石油

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

IEA：柴油供應吃緊到2027年…中東產能缺口若無法恢復 市場須進一步壓低需求

沙國遇襲、油輪挨炸...中東戰事延燒 全球油市恐亂到明年

波斯灣供應受阻 國際能源總署：柴油供應緊張將持續至2027年

美考慮對全球「影子艦隊」放寬制裁 布倫特原油價格持穩

相關新聞

採台積電製程！挑戰輝達 Bolt Graphics擬募資1億美元 先攻AI以外市場

規劃採用台積電製程的美國晶片設計新創公司Bolt Graphics，正尋求以約7億美元估值募資約1億美元，開發與輝達（NVIDIA）及超微（AMD）競爭的繪圖晶片。路透引述三位知情人士報導，這家矽谷業者將先攻科學運算、專業繪圖等市場，未來再進軍遊戲GPU。

IEA急釋逾2,000萬桶柴油！CNBC揭真實買油成本 恐比期貨價高逾30美元

國際能源署（IEA）成員國周四同意，加速完成3月承諾釋出的剩餘約1億桶石油，包括儘快釋出逾2,000萬桶柴油，以因應全球燃料價格持續攀升的危機。

台積電ADR再挫1.8% 台指期反彈435點

台積電ADR周四再跌1.8%，收在422.25美元，盤中一度大跌5.3%，較台北交易溢價12.2%。台積電（2330）雖連六季獲利創新高，但對2027年前景謹慎。

美股收盤／道瓊大漲556點 費半卻連七黑 黃仁勳力挺讓CoreWeave逆轉

美國股市周四收高，道瓊大漲556點，標普500終止連三跌。美國生產者物價漲幅遠超預期，但公債殖利率卻大幅回落，資金轉進醫療、消費等防禦類股。AI股仍震盪，費半連跌七日，台積電ADR跌1.8%；CoreWeave則在黃仁勳力挺後反彈。

今晨國際頭條一次看／AI債券承壓 伊朗重擊波灣能源

「今晨國際頭條」同步檢視華爾街日報、華盛頓郵報、金融時報、衛報、路透與美聯社首頁，挑出各家頭條新聞、重點摘要與「為何重要」。用最短閱讀時間，快速掌握國際主流媒體此刻最重視的議題。

財政民粹主義與世代矛盾 多重危機釀法債完美風暴

法國正在面對一連串的危機：毀滅性的熱浪、不斷攀升的債務、飆升的利率、日益高昂的生活成本、住房短缺、失業率上升、士氣低落的公務員隊伍以及針對高中教育狀況的抗議活動。這個國家處於緊繃邊緣、精疲力竭，民眾已是束手無策、心力交瘁，情緒瀕臨崩潰。這些跡象預示整個國家徘徊在反抗與認命之間，一場「完美風暴」即將展開。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。