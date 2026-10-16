快訊

美國小學爆槍擊4死！3名兒童遇害 16歲槍手遭民眾擊斃

賴惠員關心賈永婕不是第一次！他翻出2年前質詢紀錄 曝今惹議敗在1句話

薔琵颱風上看強颱！下周「這3天」最接近台灣 光復節連假前天氣看它臉色

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電ADR再挫1.8% 台指期反彈435點

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周四再跌1.8%，收在422.25美元，盤中一度大跌5.3%，較台北交易溢價12.2%。台積電（2330）雖連六季獲利創新高，但對2027年前景謹慎。

台指期夜盤收盤漲435點至47,366點，漲幅0.9%。台灣加權股價指數周四大跌1655.96點，收在46,969.87點。台積電（2330）跌2%收在2,440元。

美國股市周四收高，道瓊大漲556點，標普500終止連三跌。美國生產者物價漲幅遠超預期，但公債殖利率卻大幅回落，資金轉進醫療、消費等防禦類股。AI股仍震盪，費半連跌七日；CoreWeave則在黃仁勳力挺後反彈。

道瓊工業指數上漲556.21點，收52,177.69點，漲幅1.1%；標普500指數上漲25.12點，收7,744.06點，漲0.3%；那斯達克綜合指數上漲20.16點，收26,713.03點，漲0.1%。

費城半導體指數下跌0.9%，連七個交易日收黑。輝達（NVIDIA）也跌1.8%。

個股ADR代碼ADR收盤（換算後，新台幣元）漲跌幅（%）台北上市股票收盤價（元）溢價率（%）

台積電 TSM 2,736.69 -1.80 2,440.00 12.16

日月光投控 ASX 678.74 -5.50 673.00 0.85

聯電 UMC 135.59 -2.24 133.50 1.56

中華電 CHT 154.45 +2.47 152.50 1.28

ADR 台積電 台積電ADR

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台積電ADR挫跌3.4% 台指期大跌853點

美股收盤／道瓊大漲556點 費半卻連七黑 黃仁勳力挺讓CoreWeave逆轉

通膨掀AI股賣壓…費半重挫4.3% 美股創7月來最重跌幅

費半重挫4.3%！台股急殺1,400點摜破月線 台積電法說前回測季線

相關新聞

採台積電製程！挑戰輝達 Bolt Graphics擬募資1億美元 先攻AI以外市場

規劃採用台積電製程的美國晶片設計新創公司Bolt Graphics，正尋求以約7億美元估值募資約1億美元，開發與輝達（NVIDIA）及超微（AMD）競爭的繪圖晶片。路透引述三位知情人士報導，這家矽谷業者將先攻科學運算、專業繪圖等市場，未來再進軍遊戲GPU。

IEA急釋逾2,000萬桶柴油！CNBC揭真實買油成本 恐比期貨價高逾30美元

國際能源署（IEA）成員國周四同意，加速完成3月承諾釋出的剩餘約1億桶石油，包括儘快釋出逾2,000萬桶柴油，以因應全球燃料價格持續攀升的危機。

台積電ADR再挫1.8% 台指期反彈435點

台積電ADR周四再跌1.8%，收在422.25美元，盤中一度大跌5.3%，較台北交易溢價12.2%。台積電（2330）雖連六季獲利創新高，但對2027年前景謹慎。

美股收盤／道瓊大漲556點 費半卻連七黑 黃仁勳力挺讓CoreWeave逆轉

美國股市周四收高，道瓊大漲556點，標普500終止連三跌。美國生產者物價漲幅遠超預期，但公債殖利率卻大幅回落，資金轉進醫療、消費等防禦類股。AI股仍震盪，費半連跌七日，台積電ADR跌1.8%；CoreWeave則在黃仁勳力挺後反彈。

今晨國際頭條一次看／AI債券承壓 伊朗重擊波灣能源

「今晨國際頭條」同步檢視華爾街日報、華盛頓郵報、金融時報、衛報、路透與美聯社首頁，挑出各家頭條新聞、重點摘要與「為何重要」。用最短閱讀時間，快速掌握國際主流媒體此刻最重視的議題。

財政民粹主義與世代矛盾 多重危機釀法債完美風暴

法國正在面對一連串的危機：毀滅性的熱浪、不斷攀升的債務、飆升的利率、日益高昂的生活成本、住房短缺、失業率上升、士氣低落的公務員隊伍以及針對高中教育狀況的抗議活動。這個國家處於緊繃邊緣、精疲力竭，民眾已是束手無策、心力交瘁，情緒瀕臨崩潰。這些跡象預示整個國家徘徊在反抗與認命之間，一場「完美風暴」即將展開。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。