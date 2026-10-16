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台積電ADR再挫1.8% 台指期反彈435點
台積電ADR周四再跌1.8%，收在422.25美元，盤中一度大跌5.3%，較台北交易溢價12.2%。台積電（2330）雖連六季獲利創新高，但對2027年前景謹慎。
台指期夜盤收盤漲435點至47,366點，漲幅0.9%。台灣加權股價指數周四大跌1655.96點，收在46,969.87點。台積電（2330）跌2%收在2,440元。
美國股市周四收高，道瓊大漲556點，標普500終止連三跌。美國生產者物價漲幅遠超預期，但公債殖利率卻大幅回落，資金轉進醫療、消費等防禦類股。AI股仍震盪，費半連跌七日；CoreWeave則在黃仁勳力挺後反彈。
道瓊工業指數上漲556.21點，收52,177.69點，漲幅1.1%；標普500指數上漲25.12點，收7,744.06點，漲0.3%；那斯達克綜合指數上漲20.16點，收26,713.03點，漲0.1%。
費城半導體指數下跌0.9%，連七個交易日收黑。輝達（NVIDIA）也跌1.8%。
個股ADR代碼ADR收盤（換算後，新台幣元）漲跌幅（%）台北上市股票收盤價（元）溢價率（%）
台積電 TSM 2,736.69 -1.80 2,440.00 12.16
日月光投控 ASX 678.74 -5.50 673.00 0.85
聯電 UMC 135.59 -2.24 133.50 1.56
中華電 CHT 154.45 +2.47 152.50 1.28
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