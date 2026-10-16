Volvo擴大與輝達合作 2030年前導入新一代自駕技術

瑞典富豪汽車公司宣布擴大與輝達合作，共同開發新一代駕駛輔助及自動駕駛技術。隨著全球車廠積極競逐先進駕駛功能，從公路免手動駕駛到特定條件下的自動駕駛，相關技術正加速發展。

路透社報導，兩家公司指出，富豪汽車（VolvoCars）將結合自身的安全系統與工程技術，搭配輝達（Nvidia）人工智慧（AI）及運算技術，共同推進新一代自動駕駛系統，合作內容包括輝達Hyperion感測器、電腦架構，以及自動駕駛軟體系統等。

輝達執行長黃仁勳在斯德哥爾摩（Stockholm）接受媒體訪問時指出，與富豪汽車合作對輝達而言是「極大的機會」，因富豪汽車對安全標準有嚴格要求，並表示相關功能將採取循序漸進的方式推出。

在自動駕駛競爭方面，賓士（Mercedes-Benz）、BMW集團及福特（Ford）等車廠也正積極開發先進駕駛系統，涵蓋公路免手動駕駛及特定環境下的自動駕駛。

電動車大廠特斯拉（Tesla）則正爭取在歐洲擴大駕駛輔助技術的核准範圍，包括市區道路使用等，歐盟可能於12月對此進行表決。

富豪汽車執行長塞繆爾森（Hakan Samuelsson）指出，將審慎推動這項技術，不會在已知不安全的情況下投入使用，表示安全將是決定技術部署與應用範圍的首要考量。

黃仁勳說，由於這類車輛逐步建立起信任感，以及富豪汽車對相關技術的能力更加熟悉，他們將持續擴大可提供的服務。黃仁勳強調：「不必急於一時，安全第一。」

富豪汽車軟體工程主管巴肯尼斯（Alwin Bakkenes）表示，這項技術預計最終將支援市區道路及公路的免手動駕駛功能，有望在2030年前搭載於富豪汽車車款。新技術將在多個地區同步推出，但不包括中國。

巴肯尼斯還說，富豪汽車尚未決定相關功能的定價方式，強調這些功能不會僅限於高價車款。

除了中國吉利控股集團（Geely Holding）持有多數股權的富豪汽車外，輝達也與多家車廠建立合作關係，包括賓士、捷豹荒原路華（Jaguar Land Rover）及現代汽車（Hyundai）。