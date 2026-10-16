美股收盤／道瓊大漲556點 費半卻連七黑 黃仁勳力挺讓CoreWeave逆轉

美國股市周四收高，道瓊大漲556點，標普500終止連三跌。美國生產者物價漲幅遠超預期，但公債殖利率卻大幅回落，資金轉進醫療、消費等防禦類股。AI股仍震盪，費半連跌七日，台積電ADR跌1.8%；CoreWeave則在黃仁勳力挺後反彈。

道瓊工業指數上漲556.21點，收52,177.69點，漲幅1.1%；標普500指數上漲25.12點，收7,744.06點，漲0.3%；那斯達克綜合指數上漲20.16點，收26,713.03點，漲0.1%。

費城半導體指數下跌0.9%，連七個交易日收黑。台積電（2330）ADR雖連六季獲利創新高，但對2027年前景謹慎，ADR仍跌1.8%，輝達（NVIDIA）也跌1.8%。戴爾及慧與科技（HPE）各跌6.8%及7.1%，市場仍擔心AI業者高度舉債擴張，難以負擔更高借款成本。

資金轉向防禦股，AI需求仍須換成獲利

標普500的11大類股中，八類收高，醫療保健股漲1.8%，材料股漲1.7%。禮來獲德意志銀行調升評等，股價漲逾3%；聯合健康漲2.8%，沃爾瑪漲1.4%。標普500等權重指數上漲1.4%，表現優於大盤。

CoreWeave早盤一度大跌9.5%，信用風險指標創新高，但黃仁勳說，該公司「實力每天都在增強」，帶動股價收漲5.9%。輝達既是CoreWeave供應商，也是股東。

德銀認為，市場對CoreWeave信用的疑慮可能過度。大部分待履行訂單附有長期照付不議合約，約定收入足以支應資本及營運成本，並帶來報酬，短期資金狀況也穩健。

Crossbridge Capital投資長辛格（Manish Singh）認為，AI需求與長期商機確實存在，但不代表每家興建基礎設施的公司，都能為投資人帶來理想報酬。他說：「AI或許是未來，但償債是眼前的事。」

PPI大幅升溫，長債殖利率卻急降

美國9月生產者物價指數（PPI）月增1.3%，遠高於8月的0.4%及市場預估的0.6%，創逾四年最大漲幅，顯示通膨已擴散至能源以外的商品與服務。

芝商所FedWatch工具顯示，交易員預估Fed 12月升息機率升至67%，高於周三的62%。市場接下來將關注主席華許在曼谷的談話。Evercore的古哈（Krishna Guha）認為，科技股震盪及融資條件收緊，可能讓華許避免暗示10月升息。

科技股動盪與通膨疑慮吸引避險買盤，美國10年期公債殖利率下降10.2個基點至5.086%；30年期下降9.7個基點至5.427%，均創逾一年最大單日降幅；2年期下降5.3個基點至4.747%。

黃金期貨上漲1.5%，收每英兩4,147.70美元。美國原油庫存意外減少860萬桶，紐約原油期貨上漲3%，收每桶97.97美元。

金融股漲跌互見

紐約梅隆銀行獲利成長，股價上漲3.6%；嘉信理財業績雖優於預期，仍跌2.7%。Rocket Lab因Neutron火箭首飛延至2027年，大跌6.6%；農化業者FMC大幅下修第3季業績預期，股價重挫逾30%。