投資人轉向AI以外標的 美股道瓊終場漲逾500點

美股今天多收高，道瓊上漲逾500點，主因市場擔心科技公司過度投入人工智慧（AI）領域，促使投資人尋求其他標的。交易員同時也在消化顯示美國通膨壓力持續存在的數據。

道瓊工業指數勁揚556.21點或1.08%，收報52177.69點。

標普500指數上漲25.12點或0.33%，收在7744.06點。

那斯達克綜合指數小漲20.16點或0.08%，收26713.03點。

費城半導體指數下跌103.17點或0.88%，收11581.22點。