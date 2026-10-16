美考慮對全球「影子艦隊」放寬制裁 布倫特原油價格持穩

法國正在面對一連串的危機：毀滅性的熱浪、不斷攀升的債務、飆升的利率、日益高昂的生活成本、住房短缺、失業率上升、士氣低落的公務員隊伍以及針對高中教育狀況的抗議活動。這個國家處於緊繃邊緣、精疲力竭，民眾已是束手無策、心力交瘁，情緒瀕臨崩潰。這些跡象預示整個國家徘徊在反抗與認命之間，一場「完美風暴」即將展開。

2026-10-16 06:00