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美考慮對全球「影子艦隊」放寬制裁 布倫特原油價格持穩

中央社／ 休士頓15日綜合外電報導

布倫特原油價格今天變動不大，主因投資人評估美國可能採取措施放寬對全球「影子艦隊」（shadow fleet）油輪的限制，與此同時，中東衝突則使市場持續存在地緣政治風險溢價。

路透社報導，國際基準布倫特原油收盤下跌14美分或0.13%，報每桶105.92美元。

美國西德州中級原油期貨則因美國原油庫存大幅下降支撐油價，收盤上漲2.88美元或3.03%，報每桶97.97美元。

美國總統川普（Donald Trump）為抑制全球油價飆升，暫時解除對俄羅斯柴油的制裁，數天後，外界開始討論影子艦隊的命運。

一名美國官員昨天表示，川普政府考慮放寬對影子艦隊船隻的制裁措施，以期降低創新高的全球運價。這類船隻載運來自俄羅斯、伊朗、委內瑞拉等國家的石油和石油產品。

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