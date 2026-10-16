德國擬與輝達簽合作協議 砸數億歐元加速AI導入工業領域

德國財經媒體「商務日報」（Handelsblatt）今天引述知情人士報導，德國計劃與美國晶片巨擘輝達簽署一項範圍廣泛的合作協議，推動人工智慧（AI）在德國工業的應用。

報導指出，這項協議將於下週在柏林舉行的「投資德國」（Invest in Germany）大會上宣布，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳也將出席這場活動。

「商務日報」報導，這項協議有兩大目標：第一，為用於訓練機器人或自駕車的「實體AI」（Physical AI）工具奠定基礎；第二，協助為工業開發高效能的AI模型。

報導指出，這項協議涉及的投資規模高達數億歐元。

根據報導，這項協議將以SOOFI計畫為核心。SOOFI是主權開源基礎模型（Sovereign Open Source Foundation Models），去年在德國啟動，目的是與研究機構、大學及AI公司合作開發大型AI模型。

德國政府對此暫無回應。官方上個月表示，仍致力於進一步提升AI能力，以強化歐洲的數位主權。