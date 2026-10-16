聽新聞
0:00 / 0:00

黃仁勳：若開發不安全AI 將斷供晶片

聯合報／ 編譯葉亭均／綜合報導

輝達執行長黃仁勳表示，如果有客戶正在開發不安全的ＡＩ軟體，他會停止向對方供應晶片；但他也說，目前外界對這項技術的擔憂程度並不合理。

黃仁勳在倫敦接受彭博記者訪問，被問及是否會停止向不負責任的開發商供應晶片時，他說：「這是假設性的情境，但答案是會。不過，在採取行動之前，會先與對方溝通。我們不會經營別人的公司，而且，在判斷其他公司如何使用我們的技術方面也是有限制的。」

輝達是具有主導地位的ＡＩ加速器供應商，這類晶片用於訓練及執行ＡＩ模型。這也使輝達成為一場爭論的核心：ＡＩ軟體是否正變得過於強大，甚至可能失去人類的控制。包括ＡＩ新創公司Anthropic執行長阿莫戴在內的業界高層主管，提議應讓整個產業放慢發展腳步，以因應相關疑慮。

黃仁勳正在歐洲為輝達在柏林舉行的公司活動做準備。他表示，外界對ＡＩ安全的憂慮，是這個快速擴張的產業在成長過程中必經的痛苦，他相信ＡＩ軟體可以受到控制，也能安全地部署。

為展現維護ＡＩ安全的承諾，輝達將在未來五年投入二點五億美元，支持英國相關研究。這筆資助將以提供先進運算設備的使用時數等方式進行。英國多所學術機構，包括牛津大學及倫敦大學學院，將研究ＡＩ防護機制，以及控制ＡＩ代理的方法。

黃仁勳說，ＡＩ也能用來提升安全性，並協助限制這項技術可能帶來的風險。

黃仁勳 晶片 輝達 AI

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

輝達加碼歐洲！投資法國新創 執行長黃仁勳計劃追加20億美元

先拜訪聯電但張忠謀理念令人折服！黃仁勳親揭當初為何選擇台積電

輝達擬投入逾80億元運算資源 推動英國代理型AI研究

韌性保險論壇／林佩靜：ＡＩ助核保 自動化增三成

相關新聞

9月PPI大幅上升！通膨加劇 美月底升息機率增

美國勞工統計局昨公布九月整體及核心生產者物價指數（ＰＰＩ），無論是年增率或月增率都大幅上升，顯示能源價格上漲使通膨壓力加重，而且更擴散到能源之外的更廣泛部門；零售銷售成長明顯減緩，扣除汽油更僅略微增加。但美國公債殖利率卻不升反降，顯示公債買氣回籠，美股標普及那斯達克期指雙雙下跌。

美PPI勁揚 升幅逾四年最大

美國9月整體生產者物價指數（PPI）大幅上升且遠超預期，年升幅為2022年12月以來最大，月升幅則是2022年3月以來最大，反映能源價格上漲推升運輸成本，使通膨壓力加重。

AI股拋售潮引發市場避險交易…美債殖利率降 投資機構買進

人工智慧（AI）概念股拋售潮持續，刺激了市場對避險資產的需求，使美債避險交易捲土重來，也帶動全球債市展開一波反彈。

英特爾以色列廠爆炸 PC品牌廠急找其他貨源

下半年PC需求減弱，原先業界預期，電腦端CPU今年缺貨狀況將持續減緩，惟在英特爾以色列廠爆炸事件發生後，CPU供貨可能產生新變數。

蘋果市值站上5兆美元

蘋果公司14日收盤市值首度突破5兆美元，反映市場對蘋果新一代產品陣容的樂觀預期，尤其以折疊手機iPhone Duo最受矚目。

歐、越擴大關鍵礦產合作

根據路透取得的內部文件，歐盟因擔憂關鍵礦物的供應風險，正尋求與越南加強合作，擴大鎢、稀土與銻等國防及工業原料的來源，降低對中國大陸的依賴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。