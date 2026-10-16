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美PPI勁揚 升幅逾四年最大

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電

美國9月整體生產者物價指數（PPI）大幅上升且遠超預期，年升幅為2022年12月以來最大，月升幅則是2022年3月以來最大，反映能源價格上漲推升運輸成本，使通膨壓力加重。

在PPI數據公布前，早在6月便預測聯準會（Fed）9月升息的經濟學家、Prestige Economics總裁申克（Jason Schenker）認為，Fed本月可能先按兵不動，但若通膨未明顯降溫，12月可能一口氣升息2碼（0.5個百分點）。

美國勞工部15日公布，9月整體PPI比8月大幅上升1.3%，遠高於預估的0.6%，及8月時的0.5%升幅；若與去年同期相比則上升6.3%，高於預估的5.4%，及8月時的5.6%升幅。

扣除能源及食品後的核心PPI比8月上升0.7%，高於預估的0.3%，及8月時的0.2%升幅；比去年同期上升5%，高於預估的4.4%，及8月時的4.6%升幅。

扣除食品、能源及貿易項目後的雙核心PPI比8月上升0.5%，高於預估及8月時的0.3%升幅；比去年同期上升5%，高於預估的4.7%，及8月時的4.8%升幅。

數據出爐後，美國公債殖利率卻不升反降，顯示公債買氣回籠；標普和那指在美股早盤雙雙下跌。

美國商務部人口普查局同日公布，9月整體零售銷售比8月增加0.8%，高於預估的0.3%，但低於8月時的1.1%增幅；扣除汽車後，比8月增加0.9%，高於預估的0.5%，但低於8月時的1.3%增幅；扣除汽車及汽油後，增幅降為0.2%，符合預估，低於8月時的1.1%。控制組銷售額僅比8月增加0.1%，低於預估的0.3%，及8月時的1.2%增幅。

Fed 14日公布的褐皮書蒐集截至10月5日的資訊，顯示12個地區中，六個價格壓力強勁或加劇。柴油漲價及燃料附加費，正沿供應鏈轉嫁成本，原物料、關稅及保險費也推升物價。

升幅 Fed 通膨

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