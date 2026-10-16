庫克：蘋果AI獲陸批准 傳12月推出Apple智慧平台

蘋果執行董事長庫克昨（15）日在上海接受澎湃新聞獨家採訪時透露，蘋果智慧（Apple Intelligence）在中國大陸已經獲得批准，10月晚些時候有個測試版本，首批功能有即時翻譯、寫作工具、圖像消除，但Siri AI不包括在裏面。

庫克此次訪陸正值折疊手機iPhone Duo預售前夕，庫克表示，iPhone Duo上手非常美妙，尤其鉸鏈非常棒，打開後大螢幕能帶來沉浸式體驗。他透露，已獲批為中國用戶帶來首批蘋果AI的核心功能，包括即時翻譯、照片消除工具及寫作工具等。

蘋果AI登陸大事紀

在歷經二年的監管審批延遲，彭博報導，蘋果公司傳出將於12月首次在中國大陸推出人工智慧（AI）平台Apple智慧，但新版Siri AI助理暫不在首波上線範圍內。報導稱，蘋果計畫透過iOS 27.3更新推出相關功能，正式上線時間仍待確認。

彭博引述知情人士透露，蘋果計畫12月在大陸推出Apple智慧，首波功能將包含約二年前率先在美國推出、適用於iPhone、iPad及Mac的AI功能，但不包括新版Siri AI助理，以及蘋果今年宣布的其他功能。

陸媒IT之家提到，彭博科技記者古爾曼（Mark Gurman）在社媒X發布消息稱，首波功能包括個人化表情符號生成工具Genmoji、通知摘要、寫作工具，以及可從照片中移除特定物體的Clean Up功能；新版Siri、Image Playground圖像生成工具及較新版本的Genmoji則不在首波範圍內。大陸科技媒體CNMO科技另報導，文字生成工具也將受到限制。

蘋果今年7月已取得在大陸推出Apple智慧的初步批准，但正式向一般消費者推出仍須完成後續審批，近期也持續與大陸工信部溝通。

彭博指出，蘋果今年7月已取得在大陸推出Apple智慧初步批准，但正式向一般消費者推出仍須完成後續審批，近期也持續與大陸工信部溝通。報導另指出，蘋果9月29日已取得相關許可，允許近期發售的iPhone支援Apple智慧及阿里巴巴旗下AI模型，包括通義千問與通義萬相。

蘋果為在大陸推出Apple智慧已籌備多年，原先預計於2025年5月推出，後延至2025年底，再推遲至2026年春季。為符合大陸監管要求，蘋果與阿里巴巴合作開發合規機制，其中包括可供政府持續審核AI模型更新的過濾機制；蘋果也與百度合作開發搜尋及Siri相關功能。