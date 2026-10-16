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蘋果市值站上5兆美元
蘋果公司14日收盤市值首度突破5兆美元，反映市場對蘋果新一代產品陣容的樂觀預期，尤其以折疊手機iPhone Duo最受矚目。
蘋果14日股價上漲0.5%，收在每股342.96美元，市值達到5.01兆美元，在全球企業市值排行榜中位居第二，僅次於輝達的5.33兆美元。
輝達、蘋果是唯二進入5兆美元市值俱樂部的企業。目前市值三哥是Google母公司Alphabet，為4.23兆美元。
這也是蘋果市值首度在收盤時站上5兆美元門檻，先前有六次在正常交易時段衝上這個關卡，但收盤時都未守住。
蘋果股價15日早盤續揚0.5%，可望連續第二天成為美股科技七雄中唯一上漲的個股。反觀市值最大公司輝達，近日略顯疲軟。
重點在於蘋果沒像其他同業將龐大資源押注在AI上，因此成為在AI投資熱潮退燒之際的熱門選股，相當於投資人資金避風港。
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