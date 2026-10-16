聽新聞
0:00 / 0:00

蘋果市值站上5兆美元

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

蘋果公司14日收盤市值首度突破5兆美元，反映市場對蘋果新一代產品陣容的樂觀預期，尤其以折疊手機iPhone Duo最受矚目。

蘋果14日股價上漲0.5%，收在每股342.96美元，市值達到5.01兆美元，在全球企業市值排行榜中位居第二，僅次於輝達的5.33兆美元。

輝達、蘋果是唯二進入5兆美元市值俱樂部的企業。目前市值三哥是Google母公司Alphabet，為4.23兆美元。

這也是蘋果市值首度在收盤時站上5兆美元門檻，先前有六次在正常交易時段衝上這個關卡，但收盤時都未守住。

蘋果股價15日早盤續揚0.5%，可望連續第二天成為美股科技七雄中唯一上漲的個股。反觀市值最大公司輝達，近日略顯疲軟。

重點在於蘋果沒像其他同業將龐大資源押注在AI上，因此成為在AI投資熱潮退燒之際的熱門選股，相當於投資人資金避風港。

蘋果 市值 輝達

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

蘋果收盤市值首度突破5兆美元 直追輝達的霸主地位

通膨掀AI股賣壓…費半重挫4.3% 美股創7月來最重跌幅

蘋果秀新品搶進智慧家庭 槓Google、亞馬遜

晶片股又遭血洗！韓股暴跌6%日經225狂瀉2,300點 費半6天蒸發1.6兆美元

相關新聞

美PPI勁揚 升幅逾四年最大

美國9月整體生產者物價指數（PPI）大幅上升且遠超預期，年升幅為2022年12月以來最大，月升幅則是2022年3月以來最大，反映能源價格上漲推升運輸成本，使通膨壓力加重。

AI股拋售潮引發市場避險交易…美債殖利率降 投資機構買進

人工智慧（AI）概念股拋售潮持續，刺激了市場對避險資產的需求，使美債避險交易捲土重來，也帶動全球債市展開一波反彈。

英特爾以色列廠爆炸 PC品牌廠急找其他貨源

下半年PC需求減弱，原先業界預期，電腦端CPU今年缺貨狀況將持續減緩，惟在英特爾以色列廠爆炸事件發生後，CPU供貨可能產生新變數。

蘋果市值站上5兆美元

蘋果公司14日收盤市值首度突破5兆美元，反映市場對蘋果新一代產品陣容的樂觀預期，尤其以折疊手機iPhone Duo最受矚目。

歐、越擴大關鍵礦產合作

根據路透取得的內部文件，歐盟因擔憂關鍵礦物的供應風險，正尋求與越南加強合作，擴大鎢、稀土與銻等國防及工業原料的來源，降低對中國大陸的依賴。

AI基建借貸疑慮大增 輝達概念股CoreWeave股債雙殺

AI基礎建設龐大借貸需求的疑慮持續升溫。被譽為輝達「親兒子」的AI雲端運算業者CoreWeave發行的公司債殖利率飆升逼近15%，連特斯拉執行長馬斯克都驚呼「不妙」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。