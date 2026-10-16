英特爾以色列廠爆炸 PC品牌廠急找其他貨源

下半年PC需求減弱，原先業界預期，電腦端CPU今年缺貨狀況將持續減緩，惟在英特爾以色列廠爆炸事件發生後，CPU供貨可能產生新變數。

對PC品牌廠來說，雖然尚未確定受影響的CPU產品，但可以透過減少搭配英特爾CPU的機型出貨量，由超微或高通產品線補上等多種方式因應。

IDC指出，全球PC出貨量已連續兩季下滑，第2季年減3.8%，第3季跌幅進一步擴大至20.1%，出貨量也較第2季減少9.1%。

在市場需求不振下，PC品牌商自然減少採購力道，也讓原先處於缺貨的CPU，呈現逐步紓解情況。但英特爾以色列廠爆炸事件，恐被迫改變品牌商備貨策略。