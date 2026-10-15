歐洲鮭魚業求生 換雞骨、雞內臟製便宜飼料

歐洲鮭魚養殖業者為降低成本，開始打破長年禁忌，用雞隻副產品餵魚。以野生魚製成的飼料原料近兩年價格幾乎翻倍，禽類原料飼料每公噸價格則不到一半，促使業者改用便宜的替代品。

這類副產品包括被認定不適合供人食用的骨頭、肝臟與腦，不含羽毛。智利與加拿大業者已使用多年，但歐洲超市因為擔心消費者反彈，過去拒絕販售這類鮭魚。

野生魚類資源減少、來自中國大陸的需求增加，推升魚粉價格。今年強烈聖嬰現象又干擾秘魯鯷魚捕撈，使業者更急於尋找替代蛋白質。鮭魚業者主張，改用雞隻原料能減少碳排放。

從本月開始，鮭魚飼料生產商預計將減少藍鱈的使用量；由於歐洲各國未能就捕撈配額達成共識，藍鱈已失去了其永續認證。

挪威最大的養殖戶之一的Lerøy Seafood Group告訴金融時報，該公司已在其所有海上鮭魚養殖場引入了雞隻副產品。Lerøy的飼料經理說：「由於我們業務的規模，我們需要一種魚粉的替代品，家禽粉是唯一符合所有這些條件的原料。」

全球最大鮭魚供應商Mowi也計劃在該公司位於挪威和蘇格蘭的漁場引入家禽飼料。全球第二大鮭魚生產商SalMar公司於3月開始測試相關飼料。

不過，法律並未要求零售商在包裝上列出魚飼料成分，消費者很難辨識。