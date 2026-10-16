Anthropic營收成長變慢 透露產業浮現警訊

人工智慧（AI）新創企業Anthropic第3季營收高達168億美元（台幣約5,406億元），較上季增加將近50%，且現金流為正數，並連續第二季在調整後繳出獲利。然而，前季的營收成長超過一倍，代表這家新創的營收成長腳步不增反減。在近來市場對AI業者財務數字草木皆兵之際，可能又成一大警訊。

Anthropic 14日在舊金山總部舉行投資人說明會。知情人士透露，第3季營收由第2季的115億美元成長46%至168億美元。這個增速已較年初時放緩，第2季營收較首季的大約48億美元增加逾一倍。

Jefferies分析師法烏薩在說明會前一天發布的報告中寫道，華爾街目前對Anthropic的營收期望是，換算成年度營收至少800億美元，到年底前更有望達1,050億美元。路透8月的報導，當時市場推估這家AI新創的年度營收可達650億美元，將近是2025年底90億美元的七倍。

獲利與現金流也成為這次說明會的焦點。根據彭博資訊，Anthropic第3季調整後毛利率為85%，調整後營業利益率超過11%，自由現金流已轉正。英國金融時報（FT）指出，Anthropic上季每投入1美元運算成本，可帶來1.7美元營收。

但Anthropic去年仍大幅虧損。該公司2025年營收約46億美元，淨損近420億美元，約為前一年83億美元的五倍，同年營業虧損則逾80億美元。

上市時程方面，這家Claude開發商傳出最快可能於11月9日當周正式展開IPO推介，有望趕在11月26日感恩節前開始交易，最遲則是今年底上市。