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歐、越擴大關鍵礦產合作

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

根據路透取得的內部文件，歐盟因擔憂關鍵礦物的供應風險，正尋求與越南加強合作，擴大鎢、稀土與銻等國防及工業原料的來源，降低對中國大陸的依賴。

越南擁有豐富的關鍵礦產，包括鎢、稀土、銻、鉍和鋁土礦（提煉時可得出副產品鎵）。目前，越南對歐盟的出口主要限於鎢和銻，這兩種礦產均用於國防領域，包括彈藥和炸藥生產。

歐盟駐河內代表團的一份報告指出：「越南擁有豐富的稀土和鎢儲量，考量歐洲需要盡快重新武裝並降低風險，不能忽視越南作為關鍵原料潛在供應者的地位。」

這份未公開報告及其附件，建議歐盟提供越南礦業開採與加工的財政支持，以「維持並擴大目前對鎢、鉍、銻和鈦等礦產的供應」。報告中並警告，來自夥伴國家的競爭可能會擾亂歐盟的供應。

此文件指出，中國是全球最大的關鍵礦物生產國，特別是自去年實施出口限制「擾亂歐洲供應鏈」後，需要加強與越南合作以作為替代方案。

數名歐洲與越南官員表示，越南領導人蘇林下周將訪問布魯塞爾，計劃22日會晤歐盟領袖。這次訪問尚未正式宣布，但上述文件敦促歐盟為訪問期間可能取得的具體成果做好準備。

關鍵礦產 歐盟 稀土

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