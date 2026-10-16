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戴爾投資評級降至中立

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

戴爾Dell）股價14日收盤大跌11%，慧與（HPE）、甲骨文（Oracle）、美超微（Super Micro）等其他資料中心設備商也被拖累。由於企業在人工智慧（AI）的花費，還無法證明AI基礎建設龐大開展的合理性，投資人的疑慮日益升高。

巴克萊分析師團隊14日在發給客戶的報告中，將戴爾的投資評級由增持降為中立。理由是，以企業客戶對戴爾等設備商的硬體花費而言，他們還沒看到真正有意義的AI發展重大轉折。企業基本上只撥資訊科技預算的5%給AI，而且AI開銷當中只有約25%是用在硬體。

巴克萊分析師認為，設備商現今營收數字漂亮，主要是因為記憶體的價格飆高，而設備商又將這個成本直接轉嫁給購買產品的客戶，還不是企業已在砸大錢拚AI。巴克萊預估未來兩年內，記憶體的價格將開始趨於正常甚至開始下降，如此一來，設備商的營收也無法再膨脹。

同時，市場現在看著許多AI基建的推展仰賴舉債，利率又在往上走，環境的挑戰變得更大。融資大戶甲骨文14日股價也重挫近9%。

資料中心伺服器製造商和一些後端設備商，今年原本一直是華爾街寵兒，看好的論述正是AI應用將推動巨量設備需求。

戴爾 美超微 Dell

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