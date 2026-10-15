先拜訪聯電但張忠謀理念令人折服！黃仁勳親揭當初為何選擇台積電

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳近日接受知名播客主持人弗里德曼（Lex Fridman）訪問，談到人工智慧（AI）帶動的龐大投資商機、台灣半導體產業的崛起，以及30年前與台積電建立合作關係的過程。

談及AI產業前景，黃仁勳表示，如果未來幾年要建置及銷售價值數兆美元的運算設備，整個台灣及當地產業生態系都必須參與。他指出，相關企業未來數年必須投入數千億美元，因此必須了解這波發展趨勢，並思考如何參與及從中受惠。

黃仁勳也強調，美國必須讓製造業回流，而AI熱潮正是重新投資電網、永續能源與製造業的最佳機會。隨著AI與機器人技術導入製造業，現在可能正是美國推動再工業化、讓多年來流失的產業重返國內的最佳時機。

他指出，台灣是美國推動再工業化的戰略夥伴。美國正努力建立世界級半導體製造能力，但當地缺乏足夠人才。台灣企業不僅投入大量資金，也派遣工程師赴美，協助培訓人才及建立生產能力。黃仁勳說：「從科技角度來看，台灣確實是美國真正的戰略夥伴。」

談到台灣半導體產業的發展歷史，黃仁勳指出，早在1950年代，李國鼎便懷抱將科學、科技及科技製造業引進台灣的願景，後來促成張忠謀返台，而荷蘭飛利浦（Philips）參與台灣半導體產業發展，也成為重要起點。

黃仁勳認為，台積電與聯電崛起的時機，恰好遇上個人電腦（PC）革命。IBM當年開放相容電腦的晶片組規格，讓台灣工程師得以設計主機板、記憶體控制器及繪圖控制器等晶片，再交由台積電與聯電生產。這些晶片逐漸供應全球電腦業者，戴爾創業初期也向台灣採購主機板，組裝成個人電腦。

黃仁勳透露，輝達在台灣約有1,000名工程人員，涵蓋供應鏈、系統工程、營運工程、封裝及測試等領域。輝達並計劃興建一棟新大樓，預計可容納約4,000人。

針對美國的AI晶片出口管制，黃仁勳認為，限制其他國家取得關鍵技術，雖然可能帶來一定的競爭優勢，但美國若想長期維持國家安全與經濟繁榮，就必須同時保有科技領先地位與經濟實力。

他指出，美國科技產業的重要優勢，在於全球廣泛採用美國技術平台。龐大的客戶基礎能帶來更多營收，進一步支持研發投資，形成科技創新與經濟成長相互強化的正向循環。因此，美國應極具選擇性地限制部分技術出口，同時避免過度限制市場，削弱長期競爭力。

談到美中科技競爭，黃仁勳表示，兩國無法避免競爭，但應盡一切努力避免衝突。他認為，各國在AI產業的不同環節各有所長，透過技術、商業及研究合作維持相互依存，有助於降低衝突風險。

回顧輝達創業初期，黃仁勳表示，1990年代晶圓代工產能有限，晶片設計公司若想取得產能，往往必須將矽智財授權給代工業者。當時輝達仍是一家新創公司，迫切需要找到願意合作的晶圓代工廠。

他後來聽說台灣有台積電與聯電兩家公司，不會提出這類附帶條件，便試圖聯繫台積電美國辦公室。然而，他多次打電話、留言，都沒有得到回覆，最後決定親自寫信給張忠謀。

經過另一段漫長的等待，某天傍晚，黃仁勳意外接到一通電話。據他回憶，對方說：「我是台積電的張忠謀。」當時，輝達員工正在附近玩電玩遊戲，不斷發出笑聲與叫喊聲。

黃仁勳回憶，他趕緊對員工說：「嘿，你們安靜一點，是張忠謀打來的。」對於張忠謀終於回應，黃仁勳欣喜若狂，「或許我們不必倒閉了。」

兩人交談後，張忠謀邀請他前往台灣。

黃仁勳第一次訪台時，先拜訪聯電，再前往台積電。他表示，兩家公司都十分優秀，也熱情接待輝達，但張忠謀的經營理念讓他留下深刻印象。

他回憶，自己當時提出許多要求，張忠謀卻屢次回答「我們不能這麼做」，並花費大量時間說明公司治理、誠信與夥伴關係等核心價值。張忠謀也向他承諾，若雙方決定合作，台積電將竭盡所能協助輝達。

黃仁勳說，過去30年來，台積電確實信守承諾。他強調，晶圓代工並非單純購買現成產品，而是兩家公司共同開發晶片，過程充滿難以預料的技術挑戰，因此選擇合作夥伴時，最重要的不是購買什麼，而是決定與誰合作。

他表示，輝達與台積電的長期合作，建立在彼此希望對方成功的基礎上。輝達不斷協助台積電成為更優秀的企業，台積電也同樣支持輝達。他強調：「我們公司建立在台積電的平台之上，也建立在台灣的平台之上。」

黃仁勳指出，企業不應只顧自己獲利，而應讓合作夥伴也有獲利空間，並考慮對方的永續經營與長期成功。這套選擇合作夥伴的理念，從當年決定與台積電攜手以來，一直延續至今。