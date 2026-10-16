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記憶體2029年恐供給過剩

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

韓媒每日經濟新聞專欄文章指出，在新產能陸續開出後，2029年記憶體將供給過剩，認為南韓只剩兩到三年的時間發展新產業來帶動成長。就連美國億萬富豪馬斯克也轉發這篇文章，並指出：「中國將在2028年大量生產隨機存取記憶體（RAM）。」

文章指出，南韓半導體產業受惠於人工智慧（AI）熱潮，迎來空前繁榮，記憶體產業的驚人獲利，正改變南韓各項經濟指標。從經濟成長、出口、國民所得到政府財政，南韓幾乎都仰賴半導體，形同「半導體共和國」。

然而，這波繁榮可能不會持續太久。首爾大學教授黃喆成（音譯）及南韓半導體產業協會常務理事安基賢（音譯）認為，2028年以前仍是安全期，但2029年起，隨著全球新增產能大量湧現，記憶體市場恐陷入紅海競爭，2030年甚至可能進入景氣下行階段。

南韓面臨的威脅與日俱增。美國記憶體大廠美光正大舉擴建愛達荷州工廠，中國大陸的長鑫存儲與長江存儲也加速追趕。外界評估，長鑫存儲與長江存儲與南韓的技術差距，已縮小至僅剩一至兩年。

AI投資放緩、美國長期公債殖利率攀升，也可能使半導體景氣提前反轉。

記憶體 南韓 半導體

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