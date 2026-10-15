快訊

川普的文字獄來了？ 美國希望其他國家要聽話把AI改名SI

聽新聞
0:00 / 0:00

經濟快評：美國兩大通膨數據急升 為何公債殖利率不升反降？

經濟日報／ 編譯任中原

美國周三及周四先後公布9月消費者物價指數（CPI）及生產者物價指數（PPI），升幅都明顯擴大，且都高於預期，這意味通膨壓力升高，公債殖利率理應上升。但周三10年期美債殖利率雖一度上升到5.3%以上，但收盤卻降到5.2%以下，周四更是進一步下降到接近5%。市場實況與經濟理論明顯相悖，為何如此？

首先，也是最重要的原因，應是長債殖利率突破5%，對口袋深、重視穩定報酬率的投資機構來說，已經具有相當的吸引力。

其次美國科技股表現雖強，但仍具有景氣循環性，人工智慧（AI）業者的獲利不可能一直強勁。最近AI概念股「泡沫說」甚囂塵上，一些業者公布的獲利並不如預期，OpenAI、Firmus等業者甚至延後股票上市日期，費城半導體指數近日更大幅回檔，顯示股市風險升高；基於美國公債仍卻是安全性最高的投資項目，因此股市人氣轉弱時公債自然成為避險工具。

公債殖利率升高，也為長期資產配置者創造更多選項。以美國公債殖利率與股利率差距做比較，現在10年期公債殖利率超過5%，而股市平均收益率（EPS／股價）僅3.9%，股利率更僅1.1%，為2000年來低點；就算考慮到庫藏股買回及股利收入，股市總殖利率也僅2.6%，同樣是2000年來低點，公債的相對吸引力已經浮出。

再者，對口袋深的長期投資人而言，目前投資公債也較有利。如果現在買進10年期美債，並持有到底，平均年報酬率在5%以上；若現在買進股票並持有10年，則依據席勒教授的景氣循環調整本益比（CAPE）所顯示的歷史先例，投資報酬率將接近於零。

殖利率上升，也可能使政府企業的資本支出更有紀律，這應受公債投資人歡迎。而且當實質殖利率上升之際，金融工程較難以推動市場，這將使投資機構對金融體系的長期穩定更有信心。

最近許多債市大空頭已翻空為多。例如品浩集團投資長艾達信表示，目前正在減少美債的空單部位，貝萊德集團也對短期美債轉多。基金經理人似乎普遍同意這種看法，美國銀行（BofA）每月全球基金經理人調查報告顯示，有略少於半數的經理人預期長債殖利率將就此回降。出現這種看法的原因之一，可能是市場對聯準會（Fed）轉向「鷹派」的焦慮可能過當；紐約區聯邦準備銀行總裁威廉斯周三就表示，他雖預期12月Fed將再升息1碼，但預料明年將無須升息。

儘管這些正面因素可能還不足以使投資人普遍棄股就債，但對長期資產配置者而言，公債殖利率上升的確提供了股票以外的替代選項。

通膨 公債殖利率

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

投資機構奮勇買進美債 殖利率連日回降

美國9月PPI增幅遠超預期…寫四年來最高！公債殖利率不升反降

經濟日報社論／正視全球殖利率升高的風險

通膨掀AI股賣壓…費半重挫4.3% 美股創7月來最重跌幅

相關新聞

美股早盤／科技股續跌！道瓊相對強勢漲234點 台積電ADR下挫4%

美股15日早盤，科技股延續前一個交易日跌勢，但部分科技股以外類股上漲，使得四大指數漲跌互見。台積電ADR則是挫低4.21%。科技股二連跌，主要是市場對於科技公司在人工智慧（AI）領域過度支出的疑慮升高，加上最新公布的PPI通膨數據高於預期，又提高了美國聯準會（Fed）升息的可能性。

美國9月PPI增幅遠超預期…寫四年來最高！公債殖利率不升反降

美國9月整體及核心生產者物價指數（PPI）無論是年比或月比都大幅上升，顯示能源價格上漲使通膨壓力加重，而且更擴散到能源之外的更廣泛部門；零售銷售成長明顯減緩，扣除汽油更僅略微增加。但美國公債殖利率卻不升反降，顯示公債買氣回籠，美股標普及那斯達克期指雙雙下跌。

AI股會像7月底迅速反彈嗎？小摩：現在情況不一樣了

人工智慧（AI）概念股近日賣壓再起，摩根大通全球策略師團隊認為，10月這波AI股跌勢欠缺讓7月底那波跌勢迅速反彈的條件。

榮景不長？韓媒示警記憶體面臨2029年大限 馬斯克補刀：大陸RAM即將爆量

韓媒每日經濟新聞專欄文章指出，在新產能陸續開出後，2029年記憶體將供給過剩，認為南韓只剩兩到三年的時間發展新產業來帶動成長。就連美國億萬富豪馬斯克也轉發這篇文章，並指出：「中國將在2028年大量生產隨機存取記憶體（RAM）。」

召回64萬台！Panasonic洗脫烘衣機疑有瑕疵 台灣、日本都有相關事故

日本消費性電子產品大廠Panasonic今天宣布召回約64萬台滾筒式洗脫烘衣機，原因是洗劑自動投放裝置有瑕疵，恐導致洗劑...

先拜訪聯電但張忠謀理念令人折服！黃仁勳親揭當初為何選擇台積電

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳近日接受知名播客主持人弗里德曼（Lex Fridman）訪問，談到人工智慧（AI）帶動的龐大投資商機、台灣半導體產業的崛起，以及30年前與台積電建立合作關係的過程。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。