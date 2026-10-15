什麼是美股觀察指標？彭博：台灣「這數據」比美債殖利率更有參考價值

彭博資訊總體經濟策略師懷特（Simon White）指出，美國公債殖利率可能影響美國股市，但是當周期性極強的兩個亞洲經濟體出口下滑時，事情恐怕才更「大條」。

近來美債殖利率節節高升，美股標普500指數依然堅挺，懷特歸納出幾個理由：

• 實質經濟成長帶動殖利率，而非通膨危機： 近期名目殖利率上升，主要由「實質經濟成長強勁」所驅動，而非財政風險。這種良性的成長預期，抵消了高殖利率對市場的衝擊，也讓最新公布的美國CPI數據，儘管超出預期，仍不足以扭轉由AI帶動的牛市。 • 獲利成長速度超越估值修正壓力： 雖然殖利率上升，導致對利率較敏感的遠期本益比下滑，但企業的「遠期營收與利潤率成長」極為強勁。盈餘高速成長，完全主導並吸收了高貼現率（高殖利率）對未來現金流折現的負面衝擊。 • 未來五年的股權風險溢酬（ERP）依然吸睛： 若加入未來五年的盈餘預期，標普500的隱含股權風險溢酬仍高達3.67%，因此即便在高殖利率環境下，美股整體預期報酬率依然攀升至近9%，因此資金並未出現從股票大舉外流至債券的情況。

市場正密切關注企業資本支出放緩的跡象，將其視為獲利趨勢即將轉向、賣出時機來臨的徵兆。但懷特提醒不要浪費時間關注市場的資本支出預期，也不要過度依賴個別新聞標題或公告，認為某家大型科技公司正在縮減開支。

懷特說，普遍存在的資本支出問題，應該會及早在台灣和南韓的出口數據中顯現。今年來這兩個地區的出口維持強勁成長，是獲利會顯著成長的早期指標之一。

台韓都是規模較小、周期性極強的經濟體，與全球經濟周期緊密相連。如今，這兩個地區都是AI投資熱潮中晶片的重要生產地，這種關聯性更加緊密。台韓的出口數據都是每月公布，且月初就出爐；南韓的出口數據甚至每隔十天就公布一次最新統計。

而南韓和台灣目前的出口數據，幾乎都沒有顯示出投資周期即將下行的跡象。

當然，獲利預期下降的原因，可能並非只有資本支出回落，但晶片出口仍然是一個極有可能成為領先指標的指標，因為它通常能提前三至六個月，偵測到經濟回落的跡象。無論如何，股票投資人應該密切關注晶片出口的下降，其關注程度應與公債殖利率相當，甚至更高。