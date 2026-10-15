美股早盤／科技股續跌！道瓊相對強勢漲234點 台積電ADR下挫4%

美股15日早盤，科技股延續前一個交易日跌勢，但部分科技股以外類股上漲，使得四大指數漲跌互見。台積電ADR則是挫低4.21%。科技股二連跌，主要是市場對於科技公司在人工智慧（AI）領域過度支出的疑慮升高，加上最新公布的PPI通膨數據高於預期，又提高了美國聯準會（Fed）升息的可能性。

以科技股為主的那斯達克指數下跌1.21%，標普500指數下跌0.49%。道瓊工業指數表現相對強勢，上漲234點，漲幅0.45%。費城半導體指數大跌3.67%。

雲端運算公司CoreWeave股價再跌逾7%，前一個交易日，因投資人愈來愈擔心該公司為擴建AI基礎設施舉債過多，CoreWeave股價重挫逾15%。該公司的公司債殖利率也大幅飆升。

記憶體與晶片股表現也弱。美光（Micron）與超微（AMD）股價分別下跌4.46%及5.3%。SanDisk股價也下挫7.21%。在美國上市的SK海力士股票則是下跌5.77%。

還好科技業以外的部分類股上漲，為市場提供支撐。例如，零售商沃爾瑪（Walmart）股價上漲3.79%；製藥大廠默克（Merck）則上漲1.74%。

投資人也對最新通膨數據做出反應。美國9月整體PPI比8月大幅上升1.3%，是四年多來最大漲幅，遠高於預估的0.6%，及8月時的0.5%升幅；比去年同期上升6.3%，亦高於預估的5.4%，及8月時的5.6%升幅。顯示能源價格上漲加重通膨壓力，而且擴散到能源之外更廣泛部門。零售銷售成長亦明顯減緩。