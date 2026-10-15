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沒點擊廣告也遇駭！FT：新型間諜軟體侵入Nvidia、Arm員工裝置

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
金融時報報導，商業間諜軟體公司利用全球線上廣告系統的弱點，只藉由展示廣告就駭入手機和電腦，遭入侵的包括半導體公司輝達（Nvidia）和英國晶片設計商安謀（Arm）員工使用的裝置。路透
金融時報報導，商業間諜軟體公司利用全球線上廣告系統的弱點，只藉由展示廣告就駭入手機和電腦，遭入侵的包括半導體公司輝達（Nvidia）和英國晶片設計商安謀（Arm）員工使用的裝置。路透

英國金融時報報導，商業間諜軟體公司利用全球線上廣告系統的弱點，只藉由展示廣告就駭入手機和電腦，遭入侵的機構包括北大西洋公約組織（NATO）、歐盟執委會，以及知名半導體公司輝達（Nvidia）和英國晶片設計商安謀（Arm）。

報導說，多倫多Citizen Lab和美國網路資安公司Confiant的研究發現，一種稱為「AdFection」的新型間謀軟體（spyware）散布技術，已被用來感染半島電視台（Al Jazeera）新聞記者與工作人員持有的數十個裝置，並透過被駭裝置投放數十萬則廣告，瞄準任職於北約、歐盟執委會、輝達、安謀等公司的官員與員工。

這款由以色列公司Discover-Tech開發的間謀程式，無需受害者互動就能安裝，迥異於傳統間諜軟體需使用者點擊惡意連結或下載染毒檔案才能傳播。

Citizen Lab高級研究員馬齊札克說：「多年來，Discover-Tech運用廣告生態系，把受信賴的網站和熱門應用程式（App），轉化為零點擊間諜軟體散布平台。」

回應金融時報記者求證，Google發表聲明說：「與Citizen Lab和Confiant聯手調查後，Google廣告平台已封殺Discover-Tech，理由是系統性違反我們的政策。」

總部在布魯塞爾的歐洲互動廣告協會（IAB）表示，已將Discover-Tech從IAB全球廣告供應商名單暫時除名，等候進一步調查。在此之前，Discover-Tech在Google和IAB認證廣告供應商名單上。

Citizen Lab的最新研究顯示，2024年至2025年期間，Discover-Tech的平台被用來對半島電視台的新聞記者和員工投放定向廣告，將另一家以色列公司Candiru開發的商業間諜程式植入至少45台裝置。研究員檢視的資料顯示，該平台或許也已被用來投放其他以色列公司開發的間諜軟體。

研究也發現，Discover-Tech在今年3月至6月間，已出價購買37億個廣告空間次數，並贏得4.42億次，然後將廣告投放到BBC、紐約時報等超過12萬個網站，以及超過7萬個行動App，包括Yahoo Mail、多鄰國（Duolingo）和約會App如Badoo和Grindr。

馬齊札克說：「Discover-Tech肯定只是冰山一角。」他說，「插入線上廣告生態系」，提供商業間諜軟體銷售商一種「祕密的投放系統，以及觸及寶貴目標的穩固管道」。

這些被視為肥羊的目標，除了北約組織和歐盟職員外，還包括挪威、瑞典和丹麥政府、執法機關或重要基礎設施相關部門的員工。Discover-Tech的廣告，也投放到美國國防承包商雷神（Raytheon）和多家半導體公司的裝置，包括輝達、Sandisk和安謀。

Citizen Lab研究員說，Discover-Tech可能至少已用這些廣告蒐集那些使用者的個人資料，並敦促「火速調查」以查明是否已感染間諜病毒。

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