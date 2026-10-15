美國9月PPI增幅遠超預期…寫四年來最高！公債殖利率不升反降

美國9月整體及核心生產者物價指數（PPI）無論是年比或月比都大幅上升，顯示能源價格上漲使通膨壓力加重，而且更擴散到能源之外的更廣泛部門；零售銷售成長明顯減緩，扣除汽油更僅略微增加。但美國公債殖利率卻不升反降，顯示公債買氣回籠，美股標普及那斯達克期指雙雙下跌。

9月整體PPI比8月大幅上升1.3%，是四年多來最大漲幅，遠高於預估的0.6%，及8月時的0.5%升幅；比去年同期上升6.3%，高於預估的5.4%，及8月時的5.6%升幅。

扣除能源及食品後的核心PPI比8月上升0.7%，高於預估的0.3%，及8月時的0.2%升幅；比去年同期上升5%，高於預估的4.4%，及8月時的4.6%升幅。

扣除食品、能源及貿易項目後的雙核心PPI比8月上升0.5%，高於預估及8月時的0.3%升幅；比去年同期上升5%，高於預估的4.7%，及8月時的4.8%升幅。

另外紐約區聯邦準備銀行公布的10月一般景氣情勢指數大幅上升17.9，達25.5，遠高於預估；報告中也預料未來幾個月通膨壓力仍將居高，對未來6個月的物價預期上升到2022年來最高。

9月整體零售銷售比8月增加0.8%，高於預估的0.3%，但低於8月時的1.1%增幅；扣除汽車後，比8月增加0.9%，高於預估的0.5%，但低於8月時的1.3%增幅；扣除汽車及汽油後，增幅降為0.2%，符合預估，低於8月時的1.1%。控制組銷售額僅比8月增加0.1%，低於預估的0.3%，及8月時的1.2%增幅。

PPI雖顯示通膨居高，但10年期美國公債殖利率反而進一步下降，周四早盤總共比周三大幅下降12基點，報5.06%，顯示投資機構仍認為目前的殖利率具有中、長期的吸引力，繼續買進公債，以鎖定長期且穩定的報酬率；加上近日美股下跌，使公債再度發揮避險功能。美股標普500期指下跌約0.3%，那斯達克期指下跌約1.25%。

經濟學者表示，連日消費者及生產者物價指數雙雙大幅上升，主要是受能源價格飆漲影響，但其他部門也已雖受到波及，因此純粹從通膨勢頭觀察，10月底聯準會（Fed）再度升息的機率已經升高；但由於11月初將舉行國會期中選舉，政治時機敏感，因此是否升息仍高度不確定，但12月升息幾乎已是板上釘釘。