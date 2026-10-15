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平均年收入近1億！OpenAI倫敦員工薪酬 是英國全職員工中位數的58倍
OpenAI在英國倫敦的員工，去年平均年收入破230萬英鎊（約新台幣9,972萬元），為英國全職員工中位數的58倍，顯示該公司為了在全球AI競賽中稱霸，正付出高薪留才。
總部位於英國西敏區的OpenAI英國公司，其財務報表顯示，共計110名員工，去年合計領取8,700萬英鎊的薪水，與1.68億英鎊的股票，換算下來，每人平均年收入為231萬8,181英鎊，比2024年增加一倍多。
不過，收入最高與最低的員工之間，存在極大差距。最高額的薪酬待遇保留給協助這家舊金山公司開發Astra等尖端模型的AI研究人員。
這些數據反映2025年AI人才爭奪戰正如火如荼展開，據報OpenAI競爭對手Meta開出總額高達數億美元、橫跨多年的薪酬方案搶才。
OpenAI在倫敦設立據點，凸顯英國首都已成為重要的AI人才中心，劍橋大學等學府培育出一些最頂尖的機器學習專家與AI研究人員。Google旗下的DeepMind總部也位於倫敦國王十字區。
OpenAI已將倫敦辦公室打造為美國以外最大的研究中心，在當地也設有政府事務團隊，以及負責向企業與組織銷售授權的業務和行銷部門。英國前保守黨籍財政大臣奧斯本（George Osborne）去年12月加入OpenAI，擔任全球國家事務主管。
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