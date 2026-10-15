泰國反世銀IMF年會團體擬夜宿抗議 反外資掠奪資源

泰國民間團體今天集結曼谷，抗議正在曼谷舉行的國際貨幣基金（IMF）和世界銀行（World Bank）年會，批評兩大國際金融機構的經濟與發展政策加重人民負擔、破壞環境，並呼籲人民掌握自身發展的決定權。

由婦女、城市貧民、勞工及社運團體組成的「人民反對IMF與世銀網絡」今天上午號召數百人遊行示威抗議，並一路走到IMF與世銀年會會場、詩麗吉王后國家會議中心（QSNCC）。

泰叻報（Thairath）報導，示威人士中，有些人戴著美國總統川普、IMF總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）的面具。綠色和平組織（Greenpeace）向中央社指出，也有人拖著豬隻道具，以表達對資本掠奪資源及破壞環境的不滿。

另外，也有示威者手舉寫有「停止資本家對全球的破壞，人民決定自己的未來。不要世界銀行，不要國際貨幣基金組織」的標語，表達他們的立場。

今年舉辦IMF與世銀年會的詩麗吉王后國家會議中心位於曼谷市中心，周遭的豪華飯店等設施，與一旁的貧民窟、受污染的河川，及主要幹道沿線露宿街頭的人形成鮮明對比。

據中央社取得示威團體的聲明稿，環境人權倡議人士、組織代表列特薩（Lertsak Khamkongkhat）批評，「泰國家庭債務高漲、貧困加劇、環境惡化及民眾權利受到侵害」，並指責世界銀行及IMF透過貸款、投資及發展政策，對泰國施加金融與發展上的控制。

聲明指出，「兩大國際金融機構重返泰國舉辦年會，令人聯想到1997年金融危機」，並批評相關政策讓少數富裕群體獲利，卻由廣大民眾承擔代價。

聲明強調，示威者將以和平、非暴力方式表達訴求。抗議人士要求警方保障示威者安全，讓隊伍和平抵達會議中心，避免遭到阻擋或暴力驅散；他們也表示，預計在會議場所前紮營至明天晚上。

泰國民團15日在曼谷抗議國際貨幣基金（IMF）與世界銀行年會，示威者抬著小豬造型道具，諷刺資本勢力掠奪資源。圖／綠色和平組織提供（中央社）