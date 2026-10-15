快訊

2天取消65班！國光客運道歉：啟動緊急調度、祭招募及路線獎金

蔣萬安、黃國昌今晚8時合體直播 藍白合緊密召喚鋼鐵小草

北檢檢察官吸毒請辭 蘆洲警分局看到新聞嚇一跳：只說是公務員

聽新聞
0:00 / 0:00

泰國反世銀IMF年會團體擬夜宿抗議 反外資掠奪資源

中央社／ 記者李宗憲曼谷15日專電
泰國民間團體15日在曼谷舉行示威，抗議國際貨幣基金（IMF）與世界銀行年會，民眾手持標語，反對國際金融機構及資本勢力主導發展。圖／綠色和平組織提供（中央社）
泰國民間團體15日在曼谷舉行示威，抗議國際貨幣基金（IMF）與世界銀行年會，民眾手持標語，反對國際金融機構及資本勢力主導發展。圖／綠色和平組織提供（中央社）

泰國民間團體今天集結曼谷，抗議正在曼谷舉行的國際貨幣基金（IMF）和世界銀行（World Bank）年會，批評兩大國際金融機構的經濟與發展政策加重人民負擔、破壞環境，並呼籲人民掌握自身發展的決定權。

由婦女、城市貧民、勞工及社運團體組成的「人民反對IMF與世銀網絡」今天上午號召數百人遊行示威抗議，並一路走到IMF與世銀年會會場、詩麗吉王后國家會議中心（QSNCC）。

泰叻報（Thairath）報導，示威人士中，有些人戴著美國總統川普、IMF總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）的面具。綠色和平組織（Greenpeace）向中央社指出，也有人拖著豬隻道具，以表達對資本掠奪資源及破壞環境的不滿。

另外，也有示威者手舉寫有「停止資本家對全球的破壞，人民決定自己的未來。不要世界銀行，不要國際貨幣基金組織」的標語，表達他們的立場。

今年舉辦IMF與世銀年會的詩麗吉王后國家會議中心位於曼谷市中心，周遭的豪華飯店等設施，與一旁的貧民窟、受污染的河川，及主要幹道沿線露宿街頭的人形成鮮明對比。

據中央社取得示威團體的聲明稿，環境人權倡議人士、組織代表列特薩（Lertsak Khamkongkhat）批評，「泰國家庭債務高漲、貧困加劇、環境惡化及民眾權利受到侵害」，並指責世界銀行及IMF透過貸款、投資及發展政策，對泰國施加金融與發展上的控制。

聲明指出，「兩大國際金融機構重返泰國舉辦年會，令人聯想到1997年金融危機」，並批評相關政策讓少數富裕群體獲利，卻由廣大民眾承擔代價。

聲明強調，示威者將以和平、非暴力方式表達訴求。抗議人士要求警方保障示威者安全，讓隊伍和平抵達會議中心，避免遭到阻擋或暴力驅散；他們也表示，預計在會議場所前紮營至明天晚上。

泰國民團15日在曼谷抗議國際貨幣基金（IMF）與世界銀行年會，示威者抬著小豬造型道具，諷刺資本勢力掠奪資源。圖／綠色和平組織提供（中央社）
泰國民團15日在曼谷抗議國際貨幣基金（IMF）與世界銀行年會，示威者抬著小豬造型道具，諷刺資本勢力掠奪資源。圖／綠色和平組織提供（中央社）

抗議國際貨幣基金（IMF）與世界銀行的示威者高舉海報，上面寫著「我們的土地、水、權利」等標語，反對債務、環境破壞及發展政策。圖／綠色和平組織提供（中央社）
抗議國際貨幣基金（IMF）與世界銀行的示威者高舉海報，上面寫著「我們的土地、水、權利」等標語，反對債務、環境破壞及發展政策。圖／綠色和平組織提供（中央社）

泰國 IMF 世銀 外資 世界銀行 曼谷

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

泰國民團反IMF世銀年會 抗議外資破壞環境加重人民債務負擔

IMF、世銀打擊全球金融詐騙 推出「曼谷藍圖」 條列12政策

IMF稱台灣為中國一省 外交部嚴正抗議並要求改正

中期難以回到戰前…IMF示警波斯灣國家經濟狀態 這國家罕見落入衰退

相關新聞

影／川普宣布台灣投資阿拉斯加LNG 同場又批「台偷走美國晶片產業」

美國總統川普13日在阿拉斯加州為共和黨籍聯邦參議員蘇利文（Dan Sullivan）與眾議員貝吉奇（Nick Begich）助選時，宣布台灣將在阿拉斯加LNG計畫投資44億美元，並在未來20年購買天然氣產能的30%。不過，川普也再次聲稱台灣偷走美國的晶片產業，批評過去的美國總統不願對晶片徵收關稅，並宣稱晶片廠商如今正返回美國投資設廠。

榮景不長？韓媒示警記憶體面臨2029年大限 馬斯克補刀：大陸RAM即將爆量

韓媒每日經濟新聞專欄文章指出，在新產能陸續開出後，2029年記憶體將供給過剩，認為南韓只剩兩到三年的時間發展新產業來帶動成長。就連美國億萬富豪馬斯克也轉發這篇文章，並指出：「中國將在2028年大量生產隨機存取記憶體（RAM）。」

泰國反世銀IMF年會團體擬夜宿抗議 反外資掠奪資源

泰國民間團體今天集結曼谷，抗議正在曼谷舉行的國際貨幣基金（IMF）和世界銀行（World Bank）年會，批評兩大國際金...

召回64萬台！Panasonic洗脫烘衣機疑有瑕疵 台灣、日本都有相關事故

日本消費性電子產品大廠Panasonic今天宣布召回約64萬台滾筒式洗脫烘衣機，原因是洗劑自動投放裝置有瑕疵，恐導致洗劑...

美國經濟數據強化升息預期 科技股走弱、亞股多收黑

最新公布的美國9月消費者物價指數（CPI）高於預測值，強化聯邦準備理事會（Fed）可能在10月底政策會議升息的市場預期，...

台法學者探討台灣半導體產業核心地位 釐清5大誤解

法國智庫關注台灣半導體產業的戰略地位與安全挑戰。法國學者倪雅玲說，台海穩定是歐洲經濟安全一環；來自台灣的方怡然提醒，台灣...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。