召回64萬台！Panasonic洗脫烘衣機疑有瑕疵 台灣、日本都有相關事故

日本消費性電子產品大廠Panasonic今天宣布召回約64萬台滾筒式洗脫烘衣機，原因是洗劑自動投放裝置有瑕疵，恐導致洗劑外漏，進而有冒煙、起火風險，召回範圍也包含台灣。

日本放送協會（NHK）及日本朝日電視台報導，本次召回對象為銷往日本及台灣、2021年8月至2025年7月期間製造的LX系列滾筒式洗脫烘衣機，共21個型號，總計64萬671台。

Panasonic表示，該系列用來放置洗衣精、柔軟精等洗劑的「自動投放裝置」有瑕疵，洗劑可能從連接處外漏至洗衣槽外部，進而有冒煙、起火的風險。

截至目前，日本已發生6起相關事故，台灣則有1起。不過，Panasonic表示，事故均未造成人員傷亡。

Panasonic呼籲消費者先停止使用自動投放洗劑功能，後續將免費寄送新零件，並由專人到府檢查及維修。

Panasonic品質統括中心主任中川佳子致歉說：「造成各位極大的困擾與不便，我們深表歉意，真的非常抱歉。」