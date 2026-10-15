美國經濟數據強化升息預期 科技股走弱、亞股多收黑

最新公布的美國9月消費者物價指數（CPI）高於預測值，強化聯邦準備理事會（Fed）可能在10月底政策會議升息的市場預期，再度引發科技股拋售潮，亞股今天跌多漲少。

法新社報導，投資人對人工智慧（AI）投資熱潮感到憂心之際，美國政府昨天公布的9月CPI年增3.7%，高於8月數據和市場預估值3.6%，主要受到燃料成本上漲影響。美股受此影響昨天收低。

隨著投資人拋售一度氣勢如虹的晶片製造商股票，亞股今天普遍賣壓沉重，其中東京和首爾股市受創最深。

這項通膨數據將使聯準會承壓。聯準會繼9月升息後，可能被迫於10月政策會議再度升息。Fed預計28日公布利率決策，正好是美國期中選舉前一週。

盛寶金融（Saxo Markets）策略師威爾森（Neil Wilson）說：「這份報告將讓之前暗示本月有意暫緩升息的聯準會感到頭痛。市場原本幾乎已排除本月稍晚升息的預期，但在通膨表現略高於預估後，市場立刻重新定價對Fed本月稍後升息的預期。」

亞股今天跌多漲少，日股基準日經225指數重摔3318.34點或4.90%，收報64425.95點。記憶體大廠鎧俠（Kioxia）重挫12.32%、愛德萬測試（Advantest）狂瀉14.96%，日本軟銀集團（SoftBank Group）下殺9.33%。

韓國綜合股價指數（KOSPI）盤中一度暴跌逾8%，觸發賣方程式交易暫停機制（Sidecar），終場跌幅收斂至7.57%，收在5554.22點。SK海力士（SK Hynix）和三星電子（Samsung Electronics）分別重摔11.06%和9.48%。

台北、上海、香港及雪梨股市收黑，威靈頓和馬尼拉股市微幅收紅。