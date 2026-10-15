台法學者探討台灣半導體產業核心地位 釐清5大誤解

法國智庫關注台灣半導體產業的戰略地位與安全挑戰。法國學者倪雅玲說，台海穩定是歐洲經濟安全一環；來自台灣的方怡然提醒，台灣40年經驗累積無可取代，並針對外界對台灣半導體的5大誤解一一澄清。

法國國際暨戰略關係研究所（IRIS）日前舉辦網路研討會，由資深研究員貝隆－多瓦茲（Marianne Péron-Doise）主持，探討「國際危機與台灣戰略半導體產業：地緣政治風險與全球韌性」。

與會講者為法國戰略研究基金會（FRS）資深研究員倪雅玲（Valérie Niquet）、半導體觀察站（Semiconductors Observatory）創辦人普林（Estelle Prin）和「科技、民主與社會研究中心」政策分析師方怡然。

倪雅玲說，「沒有入侵不等於和平穩定，反而可能意味著混合戰的更大壓力」，干擾情境可能包括長期脅迫、海上控制、對抗行動等，這些都會影響航行自由及出口，繼而波及台灣微處理器產業。

有關「矽盾」概念，她認為，比起護盾，台灣半導體產業更應被理解為一種提高脅迫成本的籌碼，並使各國政府和企業有充分理由關注台灣安全，但不能保證他們在危機中會如何應對；因此在日本、美國、歐洲等地建廠有其必要，但這些設施的能力不可互相替代，且「台灣本身對全球產業鏈而言依然至關重要」。

而在此背景下的歐洲角色，「問題不只是新的半導體廠蓋在哪裡，歐洲在開放海上航道、抵抗脅迫、供應持續性方面有直接利益」，歐洲不必仿效美國的軍事角色，但可明確表達脅迫會造成外交和經濟代價，同時盡量減少可能分化集體因應行動的弱點。

她建議歐洲採取3項行動，首先與日本、台灣及其他區域夥伴規劃如何因應海上干擾、網路攻擊、關鍵基礎設施受到壓力，以及外國操縱資訊等情境；其次透過研究、技術、設備、材料和投資，深化與台灣在半導體方面的合作；第3是事先針對面對脅迫時可能的外交和經濟因應行動達成共識。

倪雅玲說，目標應該是要有一個實用網絡，建立歐洲與台灣在半導體方面的對話，連結歐盟和日本的安全防衛夥伴關係，以及在區域內與澳洲等其他國家的夥伴關係。

她表示，「美中對話很重要，但前提是必須減少脅迫和不確定性，降低誤判風險，並維護台灣自我防衛能力」，絕不能讓中國認為冒進無須付出包括軍事成本在內的代價。

倪雅玲指出，半導體韌性不只限於工廠本身，還仰賴台灣的營運自由、日本的準備狀態、美國可信賴的支持，以及歐洲結合工業政策和戰略的能力，「從這個意義上來說，台灣海峽的穩定也是歐洲自身經濟安全的一環」。

方怡然說，台灣的半導體之路從實驗室走到晶圓廠量產，需要40年經驗累積；她提到外界對台灣半導體的5大誤解，並一一澄清。

首先，戰略自主不等於自給自足，半導體與人工智慧（AI）領域非常複雜，「沒人能靠一己之力完成」，一些國家想實現在地化、建立主權半導體，但她認為行不通。

其次，台灣不只有台積電，而是有整個半導體生態系統，台積電需要供應商網絡，不是單向線性供應鏈，而是一個合作創新的循環體系。

第3，台積電向全球擴張、在美日建廠，不代表會掏空台灣，台積電在台灣現有19座工廠，還規劃興建16座，且台灣設有N-2原則，即落後本土兩代的製程技術才能輸出海外，因此最先進的關鍵技術仍將保留在台灣。

第4，不是有資本就能建立半導體產業，有錢可以建廠，但買不到製造專業知識，而台灣工程師已有40年的經驗累積。

最後，不是只有先進製程半導體才重要，對歐洲人來說，重要的是成熟製程半導體，因為歐洲重視的汽車業、能源業、關鍵基礎設施和航太業，需要的是成熟製程半導體，如28奈米。

方怡然提醒，到了2030年，中國可能生產全球50%的成熟製程半導體，這意味著電腦、手機等日常生活設備所需的半導體將有很多來自中國，因此不應低估成熟製程半導體在戰略產業中的重要性。

普林則表示，台灣對美國和中國都很重要，能讓美國獲取先進製造，也與中國有著非常緊密的經濟鄰近關係，兩岸產業也有很多往來；台灣不只是生產者，也是全球半導體生態系統中的戰略樞紐。