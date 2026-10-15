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投資機構奮勇買進美債 殖利率連日回降

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
美國10年期公債殖利率本周連日盤旋回降，大型投資機構紛紛看好殖利率上檔已經有限，因而進場逢高鎖住殖利率。美聯社
美國10年期公債殖利率本周連日盤旋回降，大型投資機構紛紛看好殖利率上檔已經有限，因而進場逢高鎖住殖利率。美聯社

美國10年期公債殖利率本周連日盤旋回降，主因大型投資機構賭殖利率上檔已經有限，因而逢高鎖住殖利率；尤其是周三公布9月消費者物價指數（CPI）大幅上升，一度刺激殖利率勁升到5.33%，但收盤回降到5.15%，周四更進一步降到5.09%。

據EPFR機構計算，10月初以來，投資機構已對美國公債基金淨注入140億美元資金；此一金額與美國公債市場32兆美元的規模相比只是九牛一毛，但基金經理人表示，今年來10年期殖利率上升1.06個百分點，達5.24%，已使美國公債更具吸引力。

許多基金經理人雖不願表示公債賣壓已經結束，但也在找機會為未來多年鎖住利息優渥的固定報酬率。殖利率升高，也使投資機構對美國財政部最近標售的公債食指大動。

分析師並指出，市場預期未來10年平均年通膨率約2.35%；以目前10年期公債殖利率超過5%計算，則扣除通膨後的年「實質」報酬率接近3%，相當具有吸引力。

法國東方匯理機構投資長莫提爾指出，「這是一種高水位，自然能吸引新的買氣」，並表示該公司目前積極增加美元資產組合中的公債部位。

貝萊德集團本周也表示，正在買進所有年期的美國公債，以「鎖住所得」，並強調市場對聯準會Fed）的升息預期「可能過頭」。

品浩集團投資長艾達信表示，儘管美國公債仍可能持續下跌，並推高殖利率，但與美國股市及公司債相比仍較具吸引力。

PGIM集團投資長彼得斯也強調，「10年期美債殖利率超過5%，是中長期間良好的持有時機；這是一項非常好的投資」，但他對30年期公債並無把握。摩根士丹利經理人罕都加表示，10年期之內的美債「有吸引力」，但「我們對20-30年期公債的信心則較低」。

美債 殖利率 美國公債 Fed 聯準會

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