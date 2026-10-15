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中期難以回到戰前…IMF示警波斯灣國家經濟狀態 這國家罕見落入衰退

中央社／ 曼谷15日綜合外電報導
中東受今年來連番軍事衝突影響，國際貨幣基金（IMF）預測波斯灣國家經濟普遍將萎縮。IMF中東和中亞部主任阿祖爾今天說，能源資源豐富的中東將會經濟復甦，但不會在中期內。路透社
中東受今年來連番軍事衝突影響，國際貨幣基金（IMF）預測波斯灣國家經濟普遍將萎縮。IMF中東和中亞部主任阿祖爾今天說，能源資源豐富的中東將會經濟復甦，但不會在中期內。路透社

中東受今年來連番軍事衝突影響，國際貨幣基金（IMF）預測波斯灣國家經濟普遍將萎縮。IMF中東和中亞部主任阿祖爾今天說，能源資源豐富的中東將會經濟復甦，但不會在中期內。

法新社報導，自從美國和以色列2月28日與伊朗開戰後，波斯灣地區便不時陷入衝突，至今已數月。如今戰事已蔓延到區域最大經濟體沙烏地阿拉伯和鄰國葉門，當地能源出口海運也持續受影響。

沙烏地阿拉伯帶頭的盟軍與葉門叛軍「青年運動」（Houthi）之間的對戰近日急劇升溫，沙烏地的機場、能源設施及國營石油業巨擘沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）的總部都遭到飛彈擊中，並造成人員傷亡。

IMF在13日發布預測，中東和中亞地區今年經濟將萎縮0.3%，其中沙烏地阿拉伯名列受伊朗戰爭影響最大的國家之一，今年經濟預估將萎縮3.3%，顯示長期以來受到強勁能源出口保護的沙烏地經濟將罕見落入衰退。

阿祖爾（Jihad Azour）在IMF與世界銀行（World Bank）本週於泰國首都曼谷召開年會的場合對媒體記者表示，波斯灣國家經濟將無法在中期回到戰前發展軌跡，「因為這次衝擊對各產業造成創傷，也破壞一些基礎設施，必須進行額外支出來提升韌性」。

波斯灣 IMF 葉門 中東 伊朗 沙烏地阿拉伯 以色列

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