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今天股市為何大跌？兇手原來是這兩個 落底指標看外資

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韓股「黑色星期四」 金融當局緊急開會籲避免不安情緒

中央社／ 首爾15日專電
2026年10月15日，在韓亞銀行（Hana Bank）的交易員們在顯示器前工作。歐新社
2026年10月15日，在韓亞銀行（Hana Bank）的交易員們在顯示器前工作。歐新社

韓國股市今天遭遇「黑色星期四」，KOSPI、KOSDAQ皆觸發熔斷機制，最終KOSPI跌幅7.57%，創下2個半月來最高紀錄。因此金融委員會召開緊急會檢視狀況，籲保持警覺同時也要避免不安情緒擴大。

根據韓聯社報導，韓國綜合股價指數（KOSPI）今天大跌454.59點、跌幅7.57%，以5554.22點作收。今天KOSPI的下跌點數及跌幅，雙雙創下自7月28日下跌732.09點、跌幅10.84%以來，約2個半月最大紀錄。

KOSPI自10月6日到今天為止，已連續7個交易日下跌，期間累計重挫1449.52點，跌幅達21%。KOSPI連續7個交易日下跌，是自2024年9月3日至11日連日下挫以來，約2年來首度出現。

受到盤初急跌影響，KOSPI與KOSDAQ今天先後觸發賣方程式交易暫停機制（Sidecar）；隨後雙雙暴跌逾8%，接連觸發熔斷機制（Circuit Breaker），交易各暫停20分鐘。2個市場在同一天觸發賣方程式交易暫停機制及熔斷機制，皆是自7月29日以來首度出現。

為了因應近來股市重挫，金融委員會今天與金融監督院、韓國交易所等相關機構及市場專家共同召開「股市情勢緊急檢查會議」，檢視國內股市走勢，以及外資、機構投資人的買賣動向等情況。

與會人士研判，近期受到全球利率上升預期、AI半導體產業投資及收益的不確定性，以及國際油價上漲等國內外總體經濟環境影響，股市波動性擴大。不過與會人士認為，從股價下跌速度及市場資金供需來看，也存在反應過度的一面。

專家強調，面對市場波動性擴大應保持警覺，同時也必須警惕過度不安情緒擴散，以及資金急遽集中於特定方向。金融當局及相關機構將密切檢視國內外市場動向及買賣情況，並依照「零容忍」原則，嚴正因應散布不實傳言、操縱行情、非法放空等擾亂市場行為。

金融委員長李億遠表示，「即使是小幅波動也要保持警覺，積極因應金融市場穩定及投資人保護工作。」他也強調，過度依賴借貸與信用的投資具有風險，愈是這種時候，風險管理愈重要，金融公司應避免無節制提供信用，全力做好客戶保護及風險管理。

韓股 不安

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