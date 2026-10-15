受晶片股拋售潮拖累 日經收跌近5%、韓股狂瀉近8%

美國總統川普13日在阿拉斯加州為共和黨籍聯邦參議員蘇利文（Dan Sullivan）與眾議員貝吉奇（Nick Begich）助選時，宣布台灣將在阿拉斯加LNG計畫投資44億美元，並在未來20年購買天然氣產能的30%。不過，川普也再次聲稱台灣偷走美國的晶片產業，批評過去的美國總統不願對晶片徵收關稅，並宣稱晶片廠商如今正返回美國投資設廠。

2026-10-15 14:40