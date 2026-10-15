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受晶片股拋售潮拖累 日經收跌近5%、韓股狂瀉近8%

中央社／ 東京15日綜合外電報導
美國9月消費者物價指數（CPI）年增率高於預測值，強化聯邦準備理事會（Fed）在10月底政策會議升息的市場預期，科技股應聲大跌，東京和首爾股市今天收盤各下挫近5%和近8%。示意圖。歐新社
美國9月消費者物價指數（CPI）年增率高於預測值，強化聯邦準備理事會（Fed）在10月底政策會議升息的市場預期，科技股應聲大跌，東京和首爾股市今天收盤各下挫近5%和近8%。示意圖。歐新社

美國9月消費者物價指數（CPI）年增率高於預測值，強化聯邦準備理事會（Fed）在10月底政策會議升息的市場預期，科技股應聲大跌，東京和首爾股市今天收盤各下挫近5%和近8%。

法新社報導，日股基準日經225指數重摔3318.34點或4.90%，收報64425.95點。

東證股價指數下挫97.44點或2.38%，收在3999.34點。

韓國綜合股價指數（KOSPI）滑落454.59點或7.57%，收在5554.22點。

晶片族群受創最深，記憶體大廠鎧俠（Kioxia）和晶片製造商SK海力士（SK Hynix）收盤分別大跌12.32%和11.06%。

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