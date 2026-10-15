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影／川普宣布台灣投資阿拉斯加LNG 同場又批「台偷走美國晶片產業」

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普13日在阿拉斯加州瓦西拉市的造勢活動上發表演說。美聯社
美國總統川普13日在阿拉斯加州瓦西拉市的造勢活動上發表演說。美聯社

美國總統川普13日在阿拉斯加州為共和黨籍聯邦參議員蘇利文（Dan Sullivan）與眾議員貝吉奇（Nick Begich）助選時，宣布台灣將在阿拉斯加LNG計畫投資44億美元，並在未來20年購買天然氣產能的30%。不過，川普也再次聲稱台灣偷走美國的晶片產業，批評過去的美國總統不願對晶片徵收關稅，並宣稱晶片廠商如今正返回美國投資設廠。

根據Roll Call網站提供的逐字稿，川普在造勢大會上表示：「台灣有很多錢，因為他們多年前偷走了我們的晶片產業，當時沒有一位願意對晶片徵收關稅的總統。正因為如此，所有人都搬到台灣製造晶片。但是，你知道，他們現在全都搬回來了。」

川普接著說：「我們有21兆美元正投入新廠房、新工廠，其中很大一部分就投資在這裡。他們全都回來了。但是台灣剛剛同意，未來20年購買這條管線輸送天然氣的30%。這保證了成功，也是歷史上規模最大的承諾之一。」

川普形容，這是有史以來規模最大的交易之一，台灣「會支付這筆錢，這項20年採購承諾將確保計畫成功。台灣還將對這項計畫投資44億美元。」他並表示，南韓已承諾向阿拉斯加投入500億美元，而蘇利文也協助促成這項交易。

此次阿拉斯加州聯邦參議員選舉中，有兩名候選人同名丹．蘇利文。川普因此特別向「真正的丹．蘇利文」致謝，並稱讚貝吉奇「在國會方面做得很棒」，直言「這是一個很棒的團隊」。川普還表示，他與蘇利文參議員合作，在上任第一天簽署行政命令，採取51項行動，以釋放阿拉斯加的能源生產潛力。

川普 晶片 阿拉斯加

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