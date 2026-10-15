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中國拋售美債？擺脫美元太難 不如藏起來！加拿大持倉暴增成謎團

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
加拿大持有的美國債券大增，引發市場猜測中國可能透過海外銀行託管，隱藏實際持倉。圖為美國財政部。美聯社
加拿大持有的美國債券大增，引發市場猜測中國可能透過海外銀行託管，隱藏實際持倉。圖為美國財政部。美聯社

中國真的大舉拋售美債嗎？彭博資訊報導，加拿大持有的美國公債與聯邦機構擔保債券，五年內增至近6,000億美元、超過原先的四倍。部分華爾街人士懷疑，這些債券的實際持有人可能是中國。

他們推測，中國可能將債券轉移至加拿大等地的非美國銀行託管，使這些資產在美國財政部統計中，不再列為中國持有。

美國官方數據顯示，中國持有的美國公債自2016年以來減半至6,180億美元，加拿大持倉卻大增，其中美國機構房貸抵押證券，從2021年中的約210億美元增至約1,620億美元。

彭博訪問12名房貸債券投資人與策略師，均表示未曾聽聞加拿大投資人大舉買進這類債券。

不過，目前並無直接證據證明，持債暴增與中國有關。也有人認為可能涉及加拿大避險基金的套利交易。

前美國財政部官員Brad Setser指出，中國更擅長隱藏美元資產，而非擺脫美元。

中國對全球的貿易順差逾1兆美元，美元資金仍需去處；大量拋售美債，可能壓低剩餘持倉的價值，並推高人民幣匯率、削弱出口競爭力。隱藏美元資產則可能營造與美國脫鉤的形象，並在挑戰美元主導地位時展現金融實力。

美債 加拿大 債券

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