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AI搶記憶體！全球智慧手機出貨慘跌22%創紀錄 IDC：最壞還沒到來

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
全球智慧型手機Q3出貨量創歷來最大減幅。/擷自彭博
全球智慧型手機Q3出貨量創歷來最大減幅。/擷自彭博

市調機構IDC指出，記憶體成本攀升，拖累全球第3季智慧手機出貨量年減22%，降至2.553億支，創歷來最大單季跌幅，而且最壞的情況還沒到來。

IDC表示，過去一年，AI產業訂單帶動需求，推高記憶體成本，侵蝕手機業者獲利，迫使廠商漲價、降低規格，並放棄平價機種。主要品牌中，大陸業者受創最深；蘋果和三星電子因高階手機比重較高，表現相對較佳。

三星第3季出貨5,780萬支，年減5.8%，市占率卻從去年同期的18.7%升至22.6%，仍居全球第一。蘋果出貨5,730萬支，年減4%，市占率從18.2%升至22.4%，緊追三星，兩家出貨量僅差50萬支。

小米出貨3,070萬支，年減29.2%，市占率降至12%。OPPO出貨2,560萬支，年減34.5%，是前五大品牌中跌幅最大，市占率降至10%；vivo出貨1,910萬支，年減31.5%，市占率降至7.5%。

手機製造商愈來愈清楚，市場正面臨長期的結構性轉變。IDC目前預期，出貨量最快也要到2028年才會恢復成長。隨著業者漲價，並引導消費者購買旗艦或頂級機種，擁有廣大通路、高階產品比重較高的品牌，可望在規模縮小的市場取得更高市占率。

IDC研究總監波帕爾（Nabila Popal）說：「目前的指標顯示，市場尚未觸底。記憶體成本自去年以來已上漲約350%，而且還在漲，嚴重影響廠商利潤率和出貨量。最壞的情況還沒到來。」

IDC 記憶體 智慧手機

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