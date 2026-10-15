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輝達擬投入逾80億元運算資源 推動英國代理型AI研究

中央社／ 記者吳家豪台北15日電

人工智慧（AI）晶片大廠輝達NVIDIA）宣布將在未來5年內捐贈價值2.5億美元（約新台幣80.8億元）的運算資源，用於支持英國各地的代理型AI安全與資安研究。

輝達發布新聞稿說明，大部分資源將用於支持英國更廣泛的AI安全與資安研究社群，另有部分資源將支持與英國開放式學習與探索實驗室（Open-EndedLearning and Discovery Lab）、基礎AI研究科學實驗室（Science of Fundamental AI Research Lab）和倫敦帝國學院的合作。

輝達將透過位於英國的雲端合作業者提供運算資源，相關基礎設施也將設於英國，支持英國運算生態系，並為研究提供在地化平台。

輝達創辦人暨執行長黃仁勳表示，AI能力與安全性必須同步發展，英國以世界級的嚴謹科學方法，投入這項至關重要的工程挑戰。透過這項價值2.5億美元的承諾，輝達將讓英國研究人員取得加速運算資源，為能力日益強大的AI開發、測試並強化安全防護措施。

黃仁勳說，這將讓英國把研究領導地位轉化為真實世界的解決方案，並將科學進展轉化為人人受惠的未來。

輝達 英國 NVIDIA

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