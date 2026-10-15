快訊

台積電法說會上 魏哲家證實評估赴德州設晶圓廠

全台醫療、公托及長照三缺鄉鎮最多在台南 問題出在哪？

中職／西武獅全主力陣容登大巨蛋 2月27、28日依序對戰統一、中信兄弟

聽新聞
0:00 / 0:00

SK海力士據報向美爭取在陸擴產 與赴美設廠計畫掛鉤

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
路透報導，2名知情人士稱，SK海力士正尋求華盛頓批准，向中國大陸出口更多在美國製造的晶片設備，並以此為在美設廠增產的前提。法新社
路透報導，2名知情人士稱，SK海力士正尋求華盛頓批准，向中國大陸出口更多在美國製造的晶片設備，並以此為在美設廠增產的前提。法新社

全球記憶體晶片需求升溫、價格走高之際，據路透，南韓半導體大廠SK海力士據報尋求美國政府批准，向大陸大連廠輸出更多美製晶片設備，以擴大NAND快閃記憶體產量，並將大陸增產計畫與在美國興建新廠掛鉤。知情人士指，增加大連廠產量，可協助SK海力士美國子公司Solidigm籌措美國新廠的建設資金。

路透引述2名知情人士報導，Solidigm計畫在SK海力士大連廠尚未使用的空間安裝新設備，生產NAND快閃記憶體晶片。這類晶片廣泛用於固態硬碟（SSD），包括人工智慧（AI）及雲端運算資料中心的儲存設備。

報導指出，SK海力士大連NAND廠，使用美國半導體設備製造商科林研發（Lam Research）、應用材料（Applied Materials）及科磊（KLA）的設備。Solidigm正尋求美國政府核准，向大陸的大連廠輸出更多設備，並以此為在美設廠增產的前提，將大陸擴產計畫與連結。

SK海力士回覆路透表示，大連廠Mod B廠區的設備安裝工作，是在與美國政府密切協商並取得授權的情況下進行；公司並稱，並未尋求擴大2023年完工的Mod B產能。截至目前，Solidigm和美國商務部尚未對相關消息評論。

美國總統川普政府正向SK海力士、三星電子等外國晶片製造商施壓，要求在美國設廠，以重建美國製造業產能並創造就業機會。美國也持續限制向大陸出口晶片製造設備，以減緩北京發展用於AI及軍事用途的先進半導體。

路透提到，美國商務部去年撤銷SK海力士及三星電子原有的設備出口授權豁免，改為逐年核發許可，允許2家公司維持在大陸既有廠房的營運，但當時表示，預期不會核准用於擴產或技術升級的設備許可。

美國商務部去年12月核發SK海力士大連廠2026年設備出口許可，但限制設備數量。1名知情人士表示，美方尚未核發2027年相關許可，Solidigm也已申請採購更多設備，用於大連廠Mod B廠區。

知情人士稱，增加大連廠產量可協助Solidigm籌措美國NAND新廠資金，並作為未來提高美國本土產量的過渡安排。

彭博9月曾報導，Solidigm正考慮在美國興建NAND快閃記憶體工廠；另名知情人士則稱，Solidigm也在評估最快於2027年首次公開募股（IPO），為美國新廠提供資金。另，路透亦引述部分知情者指稱，此次上市可能使Solidigm的估值達到1,500億美元。

SK海力士 海力士 赴美

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

韓媒：全球晶片大廠組研發聯盟 力抗中國長鑫存儲崛起

美政府將取得格芯4%股權 紐約州新廠將獲日本210億美元

繼Google後再添AI大客戶 聯發科傳可望敲定為字節跳動客製化AI晶片

陸9月出口大增36%優於預期 可能導致與主要夥伴緊張關係升溫

相關新聞

影／川普宣布台灣投資阿拉斯加LNG 同場又批「台偷走美國晶片產業」

美國總統川普13日在阿拉斯加州為共和黨籍聯邦參議員蘇利文（Dan Sullivan）與眾議員貝吉奇（Nick Begich）助選時，宣布台灣將在阿拉斯加LNG計畫投資44億美元，並在未來20年購買天然氣產能的30%。不過，川普也再次聲稱台灣偷走美國的晶片產業，批評過去的美國總統不願對晶片徵收關稅，並宣稱晶片廠商如今正返回美國投資設廠。

中國拋售美債？擺脫美元太難 不如藏起來！加拿大持倉暴增成謎團

中國真的大舉拋售美債嗎？彭博資訊報導，加拿大持有的美國公債與聯邦機構擔保債券，五年內增至近6,000億美元、超過原先的四倍。部分華爾街人士懷疑，這些債券的實際持有人可能是中國。

AI搶記憶體！全球智慧手機出貨慘跌22%創紀錄 IDC：最壞還沒到來

市調機構IDC指出，記憶體成本攀升，拖累全球第3季智慧手機出貨量年減22%，降至2.553億支，創歷來最大單季跌幅，而且最壞的情況還沒到來。

Anthropic：AI蠕蟲數月內恐出現 入侵家庭智慧設備難關閉

英國衛報報導，人工智慧(AI)巨頭Anthropic公司再對AI失控發出警告，部分AI模型可能在數個月內就可以具備自我複製能力，進而化身「AI蠕蟲」(AI worms)，入侵家庭智慧冰箱、掃地機器人、智慧電視及監視器等智慧設備，並透過網路自主擴散、躲避偵測，甚至可能難以關閉，呼籲加強安全防護。

SK海力士據報向美爭取在陸擴產 與赴美設廠計畫掛鉤

全球記憶體晶片需求升溫、價格走高之際，據路透，南韓半導體大廠SK海力士據報尋求美國政府批准，向大陸大連廠輸出更多美製晶片設備，以擴大NAND快閃記憶體產量，並將大陸增產計畫與在美國興建新廠掛鉤。知情人士指，增加大連廠產量，可協助SK海力士美國子公司Solidigm籌措美國新廠的建設資金。

貝森特籲世銀改革：解除油氣融資禁令 促中國「畢業」不再借款

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）要求世界銀行改革，包括解除石油、天然氣開採項目的融資禁令，支持關鍵礦產的深海開發，並加快讓中國大陸等較富裕國家退出借款人行列。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。