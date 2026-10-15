SK海力士據報向美爭取在陸擴產 與赴美設廠計畫掛鉤

全球記憶體晶片需求升溫、價格走高之際，據路透，南韓半導體大廠SK海力士據報尋求美國政府批准，向大陸大連廠輸出更多美製晶片設備，以擴大NAND快閃記憶體產量，並將大陸增產計畫與在美國興建新廠掛鉤。知情人士指，增加大連廠產量，可協助SK海力士美國子公司Solidigm籌措美國新廠的建設資金。

路透引述2名知情人士報導，Solidigm計畫在SK海力士大連廠尚未使用的空間安裝新設備，生產NAND快閃記憶體晶片。這類晶片廣泛用於固態硬碟（SSD），包括人工智慧（AI）及雲端運算資料中心的儲存設備。

報導指出，SK海力士大連NAND廠，使用美國半導體設備製造商科林研發（Lam Research）、應用材料（Applied Materials）及科磊（KLA）的設備。Solidigm正尋求美國政府核准，向大陸的大連廠輸出更多設備，並以此為在美設廠增產的前提，將大陸擴產計畫與連結。

SK海力士回覆路透表示，大連廠Mod B廠區的設備安裝工作，是在與美國政府密切協商並取得授權的情況下進行；公司並稱，並未尋求擴大2023年完工的Mod B產能。截至目前，Solidigm和美國商務部尚未對相關消息評論。

美國總統川普政府正向SK海力士、三星電子等外國晶片製造商施壓，要求在美國設廠，以重建美國製造業產能並創造就業機會。美國也持續限制向大陸出口晶片製造設備，以減緩北京發展用於AI及軍事用途的先進半導體。

路透提到，美國商務部去年撤銷SK海力士及三星電子原有的設備出口授權豁免，改為逐年核發許可，允許2家公司維持在大陸既有廠房的營運，但當時表示，預期不會核准用於擴產或技術升級的設備許可。

美國商務部去年12月核發SK海力士大連廠2026年設備出口許可，但限制設備數量。1名知情人士表示，美方尚未核發2027年相關許可，Solidigm也已申請採購更多設備，用於大連廠Mod B廠區。

知情人士稱，增加大連廠產量可協助Solidigm籌措美國NAND新廠資金，並作為未來提高美國本土產量的過渡安排。

彭博9月曾報導，Solidigm正考慮在美國興建NAND快閃記憶體工廠；另名知情人士則稱，Solidigm也在評估最快於2027年首次公開募股（IPO），為美國新廠提供資金。另，路透亦引述部分知情者指稱，此次上市可能使Solidigm的估值達到1,500億美元。