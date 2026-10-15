貝森特籲世銀改革：解除油氣融資禁令 促中國「畢業」不再借款

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）要求世界銀行改革，包括解除石油、天然氣開採項目的融資禁令，支持關鍵礦產的深海開發，並加快讓中國大陸等較富裕國家退出借款人行列。

路透報導，貝森特周三向世界銀行與國際貨幣基金（IMF）指導委員會發表聲明，主張世銀不應偏重特定能源技術，也不應在未評估開發效益之前就一概排除油氣開採項目。

美國財政部並宣布，將出資支持世銀管理的新核能援助信託基金，協助各國為未來核電投資做準備。

貝森特也要求，世銀協助各國發展關鍵礦產的開採與加工能力，包括為仍在起步的深海採礦提供專業資訊與方向。

他同時點名中國和波蘭等應加快退出世銀借款行列，並要求改革採購政策，避免鼓勵補貼或獎勵扭曲市場的產業政策。

對於IMF，貝森特要求加強分析全球失衡問題，包括非市場政策和匯率造成的影響。他暗示這是針對中國的批評。他強調IMF必須對此關鍵議題表態，否則有被遭邊緣化的風險。