泰國民團反IMF世銀年會 抗議外資破壞環境加重人民債務負擔

泰國民間團體號召數百人，今天上午在國際貨幣基金（IMF）與世界銀行（World Bank）年會會場附近抗議IMF和世銀政策，要求政府停止破壞環境，反對外資侵蝕國家資源，並批評相關政策加重人民債務負擔。

由數個民團組成的「人民反對IMF與世銀網絡」今天上午8時，朝IMF與世銀年會會場、詩麗吉王后國家會議中心（QSNCC）前進，希望向與會官員表達訴求，但當靠近會場時，遭警方設置的路障阻擋，甚至一度爆發衝突。

該組織表示，他們抗議這些全球金融機構優先考慮有利於大企業的政策，而非地方經濟福祉。

網路媒體The Reporter報導，示威人士帕差（Phachara Khamchamnan）說，世界銀行是「國際罪犯」，使人民被迫借貸，公共債務最終將轉嫁給民眾，造成加稅及油價上漲等負擔。

另一名參與示威的詹隆（Jam nong Nuphan）則批評，外資不應進一步侵蝕泰國資源與民眾生活，並呼籲與會國家關注泰國人民面臨的困境。

此前，為維護與會者安全，曼谷都會警察局已禁止詩麗吉王后國家會議中心及22家飯店周邊舉行公眾集會，禁令將持續至20日。

「人民反對IMF與世銀網絡」代表表示，他們希望舉行和平抗議，傳達受會議影響的民眾的意見，預計在會議場所前紮營至明天晚上，試圖與IMF對話，表達訴求。