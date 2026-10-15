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股市跌 換金價大漲攻頂？基金經理人：兩年內創新高

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
​基金經理人預測金價兩年內創新高。法新社
​基金經理人預測金價兩年內創新高。法新社

基金經理人預測，金價將在24個月內創新高。

金融時報報導，由於市場預期美國聯準會將再次升息，金價周三下跌2%，至每英兩4,075美元，低於1月創下的逾5,500美元歷史紀錄。

但基金經理人預計，地緣政治緊張、經濟和金融市場不確定，將促使投資人尋求避險資產，支撐金價在中長期上漲。

這項預測出爐之際，世界黃金協會初步數據顯示，各國央行9月已通報買進約63公噸黃金，創2024年11月以來單月最高。

Troy資產管理公司基金經理人Charlotte Yonge認為，金價將在12至18個月內再創新高。她指出，美國政府債務不斷膨脹，全球央行料將在下次經濟衰退時印更多鈔票，但黃金無法像鈔票一樣印出來，可用來對沖政府財政惡化風險。

怡安投資歐洲、中東及非洲區委任投資長Paul Carne也預期金價兩年內創新高。他說，他指出，美國將美元武器化，促使各國尋找黃金等替代資產。

中國人民銀行在過去幾個月持續增加黃金儲備。世界黃金協會數據顯示，人行黃金儲備目前約2,410公噸，價值占中國官方總儲備資產的9%。

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