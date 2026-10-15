韓股重挫 KOSPI、KOSDAQ雙雙觸發熔斷
韓國股市今天暴跌，韓國綜合股價指數（KOSPI）與以科技、生技等中小型成長企業為主的韓國創業板指（KOSDAQ）接連觸發第一階段熔斷機制。
韓國「中央日報」引述韓國交易所（KRX）消息，當地時間今天中午12時38分，KOSPI觸發第一階段熔斷機制。當時KOSPI指數較前一交易日下跌480.76點（跌幅8.0%），報5528.05點。
稍早12時23分13秒，KOSDAQ先觸發第一階段熔斷機制。觸發時KOSDAQ指數較前一交易日下跌66.00點（跌幅8.01%)，報757.88點。
第一階段熔斷機制在KOSPI或KOSDAQ指數較前一交易日跌8%以上並持續1分鐘下觸發。觸發後交易立即暫停20分鐘，除撤單報價外，新的報價申報也會停止。此後經過10分鐘的單一價格競價交易，再恢復正常交易。
KOSDAQ觸發第一階段熔斷機制，是自7月29日以來時隔約2個半月的首次。
KOSPI在當地時間上午9時7分觸發賣方程式交易暫停機制（Sidecar），KOSDAQ也於9時12分採取同樣措施。之後兩指數的跌幅超過8%，進而觸發熔斷。
美國通膨高於預期，市場對於聯準會（Fed）升息以及AI融資困境擔憂加深，全球科技硬體股拋售潮今天延燒至亞洲，韓股早盤開盤就重挫。
華爾街日報指出，美股納斯達克指數與標普500指數今雙雙創下7月以來的最大單日跌幅，主因為通膨隱憂與人工智慧（AI）板塊的不安情緒重創市場。
美國勞工部公布的最新報告顯示，9月核心消費者物價指數（CPI）月增0.3%，高於經濟學家預期的0.2%。超乎預期的火熱通膨數據引發對利率前景的擔憂。
而投資人對部分人工智慧（AI）概念股的戒心日深，出於包括擔憂中國競爭的威脅及借貸成本攀升等各項因素，盤中大舉出脫如CoreWeave和甲骨文（Oracle）等個股。
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