快訊

不只18萬Dior外套！賈永婕公開全身「不純樸」行頭 項鍊藏5字太有哏

第43次終於標出去了！苗栗高鐵「產專二」用地 禾榮科技15.55億元得標

預告穿黑西裝！蔡康永證實出席蔣萬安競總成立大會 婉拒1件事

聽新聞
0:00 / 0:00

韓股重挫 KOSPI、KOSDAQ雙雙觸發熔斷

中央社／ 首爾15日綜合外電報導

韓國股市今天暴跌，韓國綜合股價指數（KOSPI）與以科技、生技等中小型成長企業為主的韓國創業板指（KOSDAQ）接連觸發第一階段熔斷機制。

韓國「中央日報」引述韓國交易所（KRX）消息，當地時間今天中午12時38分，KOSPI觸發第一階段熔斷機制。當時KOSPI指數較前一交易日下跌480.76點（跌幅8.0%），報5528.05點。

稍早12時23分13秒，KOSDAQ先觸發第一階段熔斷機制。觸發時KOSDAQ指數較前一交易日下跌66.00點（跌幅8.01%)，報757.88點。

第一階段熔斷機制在KOSPI或KOSDAQ指數較前一交易日跌8%以上並持續1分鐘下觸發。觸發後交易立即暫停20分鐘，除撤單報價外，新的報價申報也會停止。此後經過10分鐘的單一價格競價交易，再恢復正常交易。

KOSDAQ觸發第一階段熔斷機制，是自7月29日以來時隔約2個半月的首次。

KOSPI在當地時間上午9時7分觸發賣方程式交易暫停機制（Sidecar），KOSDAQ也於9時12分採取同樣措施。之後兩指數的跌幅超過8%，進而觸發熔斷。

美國通膨高於預期，市場對於聯準會（Fed）升息以及AI融資困境擔憂加深，全球科技硬體股拋售潮今天延燒至亞洲，韓股早盤開盤就重挫。

華爾街日報指出，美股納斯達克指數與標普500指數今雙雙創下7月以來的最大單日跌幅，主因為通膨隱憂與人工智慧（AI）板塊的不安情緒重創市場。

美國勞工部公布的最新報告顯示，9月核心消費者物價指數（CPI）月增0.3%，高於經濟學家預期的0.2%。超乎預期的火熱通膨數據引發對利率前景的擔憂。

而投資人對部分人工智慧（AI）概念股的戒心日深，出於包括擔憂中國競爭的威脅及借貸成本攀升等各項因素，盤中大舉出脫如CoreWeave和甲骨文（Oracle）等個股。

韓股 熔斷 韓國

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

韓股重挫 KOSPI、KOSDAQ雙雙觸發賣方程式交易暫停

晶片股又遭血洗！韓股暴跌6%日經225狂瀉2,300點 費半6天蒸發1.6兆美元

台日韓股市同步重挫！韓股暴跌7.77％ 009826跌不到1％凸顯全球配置優勢

通膨掀AI股賣壓…費半重挫4.3% 美股創7月來最重跌幅

相關新聞

台韓之後輪到日本！川普宣布210億美元半導體投資 點名日本出錢

美國總統川普14日在真實社群發文宣布，美國再迎來一筆210億美元巨額投資，日本將依他的指示提供資金。

股市跌 換金價大漲攻頂？基金經理人：兩年內創新高

基金經理人預測，金價將在24個月內創新高。

有聲書市場 YouTube想搶！最快明年推服務 擬納入Premium訂閱

華爾街日報報導，知情人士透露，Alphabet旗下Google擁有的串流平台YouTube，準備搶進有聲書市場，最快明年推出服務，挑戰Spotify以及亞馬遜（Amazon）旗下Audible。

TechCrunch新創盛會 台灣展示產業優勢拓展國際合作

TechCrunch Disrupt新創投資大會一連3天在舊金山舉行，台灣受邀舉辦專場論壇，工研院、群聯電子、台灣新創攜...

繼Google後再添AI大客戶 聯發科傳可望敲定為字節跳動客製化AI晶片

彭博報導，TikTok母公司字節跳動即將談妥向聯發科（2454）採購客製化資料中心晶片，若成案，將成為繼Google之後，聯發科第二家主要AI客戶，助攻聯發科搶進資料中心市場，與高通公司（Qualcomm）競爭。

曝光機先到 晶圓廠還沒好？馬斯克Terafab首台EUV明年中交貨恐先閒置

科技專欄作家高燦鳴（Tim Culpan）日前率先引述知情人士指出，馬斯克的Terafab將於明年中取得第一台極紫外光（EUV）曝光機。不過SemiAnalysis另指出，研發晶圓廠的廠房結構要到2027年底才會完工，設備也要更晚才開始移入，科技網站Tom's Hardware據此判斷，這台曝光機會閒置一段時間。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。