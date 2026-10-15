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有聲書市場 YouTube想搶！最快明年推服務 擬納入Premium訂閱

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
Alphabet旗下Google擁有的串流平台YouTube傳將搶進有聲書市場，最快明年推出服務。美聯社
Alphabet旗下Google擁有的串流平台YouTube傳將搶進有聲書市場，最快明年推出服務。美聯社

華爾街日報報導，知情人士透露，Alphabet旗下Google擁有的串流平台YouTube，準備搶進有聲書市場，最快明年推出服務，挑戰Spotify以及亞馬遜（Amazon）旗下Audible。

據悉，YouTube近幾個月已與出版商洽談，評估將有聲書納入無廣告的YouTube Premium服務。這項付費訂閱服務月費15.99美元起，包含音樂與影片。

YouTube希望提高訂閱吸引力，但目前尚不清楚有聲書將如何呈現，以及是否針對個別書籍收費。

有聲書市場的競爭雖然激烈，卻是近年圖書市場表現最強勁的類別之一。美國出版商協會資料顯示，2025年數位有聲書銷售收入突破10億美元，2016年則為2.65億美元。出版業高層認為，YouTube的龐大觀眾群可望帶來商機。

YouTube 市場 Alphabet

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