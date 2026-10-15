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繼Google後再添AI大客戶 聯發科傳可望敲定為字節跳動客製化AI晶片

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
聯發科（2454）有機會爭取到字節跳動這個大客戶。歐新社
聯發科（2454）有機會爭取到字節跳動這個大客戶。歐新社

彭博報導，TikTok母公司字節跳動即將談妥向聯發科（2454）採購客製化資料中心晶片，若成案，將成為繼Google之後，聯發科第二家主要AI客戶，助攻聯發科搶進資料中心市場，與高通公司（Qualcomm）競爭。

報導引述知情人士指出，雙方正就供應客製化晶片進行最後階段洽談，產品將用於字節跳動的資料中心。聯發科將供應特殊應用積體電路（ASIC），也就是依客戶平台需求設計的晶片，但數量尚未披露。

字節跳動正擴大硬體支出，押注AI成為下一個成長引擎。但與阿里巴巴及騰訊一樣，受限於出口管制，無法取得輝達等業者最先進的AI晶片，華為等大陸供應商也無法滿足全部需求。

因此，這家中國大陸最大民營企業正尋找替代方案，包括與晶片設計業者合作。依現行美國出口管制規定，只要大陸企業尋求的AI運算能力未超過特定門檻，這類合作仍獲允許。彭博先前報導，字節跳動今年已與高通達成類似協議，採購數百萬顆AI晶片。

大客戶助攻，聯發科搶進資料中心

對聯發科而言，一旦取得大筆合約，有助降低對手機事業的依賴，並在資料中心市場與高通及博通競爭。

聯發科預估，今年AI晶片營收約20億美元，明年目標是在規模800億美元的市場取得15%市占率。輝達9月宣布投資聯發科35億美元，也為這項布局增添助力。

字節跳動採購量大，若成為客戶，可望加快聯發科進軍半導體業成長最快的領域之一。與美國大型企業一樣，字節跳動及大陸同業預期，隨著技術進步，AI將獲消費者廣泛採用，因此計劃擴大支出，建置訓練及執行AI服務所需的基礎設施。

字節跳動正考慮將今年資本支出提高至最多700億美元，是去年的兩倍有餘，用於擴建資料中心及其他AI基礎設施。若經濟與營運條件有利，2027年可能進一步增至1,000億美元。該公司9月已取得300億美元貸款，支應相關支出。

字節跳動這波支出代表更積極的擴張，希望鞏固聊天機器人、影片等關鍵領域的先發優勢，並擴大海外影響力。該公司的AI業務以Seedance等主力模型為核心，但面臨阿里巴巴Happy Horse、快手可靈AI及Google等對手的激烈競爭。

聯發科 字節跳動 晶片

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