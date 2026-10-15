曝光機先到 晶圓廠還沒好？馬斯克Terafab首台EUV明年中交貨恐先閒置

科技專欄作家高燦鳴（Tim Culpan）日前率先引述知情人士指出，馬斯克的Terafab將於明年中取得第一台極紫外光（EUV）曝光機。不過SemiAnalysis另指出，研發晶圓廠的廠房結構要到2027年底才會完工，設備也要更晚才開始移入，科技網站Tom's Hardware據此判斷，這台曝光機會閒置一段時間。

特斯拉今年4月已在奧斯汀附近的德州超級工廠北側園區，動工興建研發晶圓廠。SemiAnalysis估計，廠房興建需要15個月，之後還須花六個月安裝設備及生產機台，之後還須花六個月安裝設備，才能開始投片試產，為Terafab量產廠第一期完工做好準備。

Terafab預定接收傳統EUV曝光機，可見馬斯克雖曾推崇自由電子雷射（FEL）光源，但一開始仍使用較成熟的設備。

這並不令人意外，Tom's Hardware分析，Terafab預定採用英特爾14A製程。14A不只使用現有的低數值孔徑（Low-NA）EUV曝光機，也將採用新一代高數值孔徑（High-NA）EUV曝光機。

Tom's Hardware解釋說，若使用搭載非傳統、且尚未充分驗證光源的曝光系統，就須大幅調整製程、進行大量設備驗證，甚至可能更換光罩及光阻，讓英特爾14A製程的技術移轉更加複雜，也延後Terafab提高產量的時程。