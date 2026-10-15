TechCrunch新創盛會 台灣展示產業優勢拓展國際合作

TechCrunch Disrupt新創投資大會一連3天在舊金山舉行，台灣受邀舉辦專場論壇，工研院、群聯電子、台灣新創攜手，展示先進製造與供應鏈優勢，並介紹台灣如何推動人工智慧（AI）在實際場景中的應用。

TechCrunch Disrupt大會由科技媒體TechCrunch主辦，是舊金山最具代表性的新創盛會之一；今年，在經濟部中企署支持下，台灣約有15家新創參展，囊括醫療、半導體、AI軟體及應用等領域。

從議程來看，今年一個明顯的方向是AI走進實體世界，新創如何將技術轉化為可持續的商業應用，大會並新增AI實際應用（Real World AI）主題，涵蓋機器人、工業與自主系統。

隨著近年全球創投對硬體開發與研發的投資呈現爆發式成長，台灣再次成為這波科技浪潮中最關鍵的戰略核心之一。憑藉全球領先的半導體、先進製造與世界級供應鏈優勢，台灣正為無人機、機器人與各類智慧硬體提供落地所需的核心基礎。

主辦單位今年特別邀請台灣向投資人、創業家與科技產業展現台灣如何成為下一波AI實際應用發展的重要推動力量。工研院、群聯電子、及台灣新創MoraleAI與振生半導體（Jmem Tek）展現台灣科技創新從硬體製造延伸至AI應用與前瞻技術的多元實力。

群聯AI業務經理（Ecosystem partnerships and businessdevelopment manager）詹筱彤接受中央社訪問表示，群聯已打造AI資料平台將軟硬體和應用層結合，此次參與TechCrunch Disrupt，盼尋找各產業新創應用，與平台整合，加速AI應用推向市場。

參展的台灣新創Taelor創辦人鄭雅慈觀察今年大會的趨勢，指出今年許多新創不只是提供軟體，而是結合自身掌握的產業數據，開發能協助企業執行工作的AI代理。

鄭雅慈表示，隨著AI代理承接更多工作，企業需要購買的軟體使用帳號可能減少，也促使傳統按使用人數收費的軟體服務業者重新思考定價方式。

TechCrunch Disrupt大會由科技媒體TechCrunch主辦，是舊金山最具代表性的新創盛會之一；今年台灣約15家新創參展，囊括醫療、半導體、AI軟體及應用等領域。中央社