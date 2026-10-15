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韓股重挫 KOSPI、KOSDAQ雙雙觸發賣方程式交易暫停

中央社／ 首爾15日專電

韓國綜合股價指數（KOSPI）今天開盤後以大型半導體股為中心大幅下跌，KOSPI與KOSDAQ市場接連觸發賣方程式交易暫停機制（Sidecar），這也是約2個半月以來再度出現；韓國半導體雙龍頭也暴跌。

截至上午10時08左右，KOSPI來到5580.44點、跌幅達7.13%。根據韓聯社報導，受到盤初急跌影響，KOSPI及KOSDAQ市場先後啟動「賣出Sidecar」機制。兩個市場在同一天觸發賣出Sidecar，是自7月29日以來、約11週後首度出現。

報導提及，美國9月消費者物價指數（CPI）漲幅高於預期，令通膨疑慮升高；同時，市場也再度浮現大型科技企業在AI基礎建設上的燒錢式投資競爭，憂心恐無法相對於投資規模帶來足夠的報酬。

市場調查機構Gartner預估，繼今年約1兆美元後，美國明年至2030年還將追加約6兆美元規模的AI基礎建設投資。

未來資產證券常務徐相永表示，「這擴大了市場的憂慮，也就是即使AI需求快速增加，大規模設備投資仍可能無法轉化為足夠的收益」。

另外，近期受到中國長鑫存儲（CXMT）迅速崛起及擴產帶來供給增加、AI基礎建設投資資金籌措出現瓶頸的憂慮，加上美股科技股及半導體股持續疲弱等多種因素影響之下，韓國兩大半導體龍頭截至今天已連續7個交易日下跌。

三星電子與SK海力士今天分別以下跌6.68%、8.10%開盤，盤初持續大幅下跌。

韓股 韓國 股價指數

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