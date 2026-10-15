美9月通膨升至3.7% 共和黨期中選舉再添變數

最新數據顯示，美國9月份通膨升溫，能源價格高漲不僅加深美國民眾的生活負擔，更在下個月期中選舉前夕為共和黨選情投下震撼彈。

華爾街日報指出，美國勞工部14日公布最新通膨數據，9月消費者物價指數（CPI）較去年同期上揚3.7%，高於8月的3.4%，也超出華爾街日報訪查經濟學家們後所預測的3.6%。數據顯示，高漲的能源成本已開始向經濟其他層面蔓延。

受通膨反彈及升息預期升溫影響，美股14日全面走低。

● 核心物價超預期 能源成本全面滲透

排除波動較大的食品與能源後，9月核心CPI年增2.6%，高於市場預期的2.5%；月增率達0.3%，同樣超越分析圈預估的0.2%。金融服務機構史帝弗（Stifel）公司首席經濟學家皮耶格薩（Lindsey Piegza）說：「目前的通膨水準已高得令人憂心，堪稱達危險程度。」

能源成本仍是拉高物價的主要推手。自今年2月底美國與以色列向伊朗開戰以來國際油價居高不下，美國9月汽油價格月增9.1%，遠高於8月的3.9%，與去年同期相比，汽油價格上漲34%，供暖等燃料用油價格較去年9月上漲74%。

本就對燃料成本敏感的機票價格，9月較去年同期上漲22%。

此外，原油提煉成本上升也推高使用石化原料的服裝與玩具價格；二手車與卡車價格月增0.7%。儘管食品價格月增率持平，但仍年增2.5%；經濟學家正密切觀察運輸成本是否會進一步轉嫁至肉類與乳製品等民生必需品。

除受能源直接牽動的類別，串流影音等娛樂服務費用以及醫院醫療費用也同步走高。潘西恩宏觀經濟諮詢公司（Pantheon Macroeconomics）首席美國經濟學家圖姆（Samuel Tombs）指出，這反映通膨正呈現廣泛擴散的壓力。

● 實質所得連續縮水 衝擊共和黨期中選情

通膨捲土重來，令飽受逾5年物價高漲之苦的美國選民怨聲載道。數據顯示，9月美國平均時薪年增率僅3%，已連續第6個月落後通膨增幅，代表多數家庭的實質收入正在縮水。

在期中選舉將於11月初登場之際，通膨情況恐讓共和黨付出政治代價。批評者認為，川普的政策助長通膨，包括美伊戰爭推升能源價格、關稅拉高商品價格，川普大力支持的人工智慧（AI）建設熱潮，則推高電腦設備成本。

● 通膨預期走揚 聯準會面臨壓力

部分經濟學家認為，9月通膨報告是一項令人擔憂的訊號，顯示美伊戰爭影響可能不是一次性的價格衝擊。除非聯準會採取行動，否則高通膨恐將長期化。

其中一項特別令人擔憂的因素在於，調查顯示消費者預期未來幾年通膨將持續走高。這種預期可能形成自我實現的預言：民眾為趕在價格上漲前購買商品而提前消費，反而進一步推升需求與物價。

密西根大學（University of Michigan）最新消費者調查顯示，受訪者預期未來1年通膨率將達4.7%，高於上個月調查的4.6%。未來5年的通膨預期也從3.4%升至3.5%。

這份報告讓聯準會面臨兩難。在聯準會近期已暗示不會於10月底的會議採取行動後，官員是否仍能等到12月才再次升息。報告公布後，華爾街交易員加碼押注聯準會可能在兩週後的會議升息。期貨市場原先預估10月升息的機率一度躍升至約50%，但稍晚又回落至約33%。

更大的問題在於，利率最終需要升到多高，才能抑制通膨。這取決於能源價格上漲及AI投資熱潮帶來的壓力，會否進一步擴散至整體經濟。

● 消費支出與AI建置造就通膨頑疾

通膨難以回落至聯準會所希望的2%，關鍵在於民間消費強勁與產業投資未歇。低失業率與股市上漲支撐家庭買氣，全美大型銀行高層本週表示，高利率並未壓抑民眾借貸與消費意願，也讓企業更容易轉嫁成本。

與此同時，資料中心的大規模建設推升半導體與周邊設備需求。9月電腦、周邊設備與智慧家庭設備價格年增9.7%，創下2006年有統計以來的最大年度漲幅。

對聯準會而言，棘手之處在於升息可能無法有效緩解這類物價壓力。大型雲端服務業者很可能繼續興建資料中心，即便借貸成本上升也在所不惜，因為未來AI可能帶來的龐大利潤，對這些企業而言仍具有極大吸引力。