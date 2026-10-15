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馬斯克大讚美光價格合理 怒嗆其他記憶體廠「簡直在敲詐」

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
特斯拉與SpaceX執行長馬斯克。美聯社
特斯拉與SpaceX執行長馬斯克。美聯社

特斯拉與SpaceX執行長馬斯克已多次公開稱讚美光科技（Micron），13日晚間再度表示美光在「未來記憶體價格方面相當合理」，他同時對其他供應業者頗有微詞。

馬斯克認為，美光選擇不過度壓榨客戶、維持合理價格，是留住客戶忠誠度的「明智之舉」。

馬斯克周二在社群平台貼文表示：「美光對於未來的記憶體價格方面一直維持合理，而其他人就像在敲詐——這是當前客戶絕不會忘記的事……。美光正採取明智之舉，以贏得客戶的長期忠誠度。」

不過，他並未點名其他業者是哪些業者。特斯拉目前與美光有合作關係。

隨著特斯拉等企業大舉投資、擴建AI礎設施，全球對記憶體晶片的需求持續攀升。然而，供應商的產能仍無法滿足市場需求，美光更警告，記憶體供應吃緊的情況可能持續到2028年。

在供不應求的情況下，主要記憶體供應商，包括美光、SK海力士與三星電子，如今擁有的定價能力遠高於過去。

SK海力士表示，已與多家客戶簽訂長期合約，藉此「因應價格波動」；三星今年稍早向投資人透露，多年期合約涵蓋其規劃產能的60%至70%。

瑞穗證券分析師布林齊（Brett Linzey）指出，美光2027會計年度的記憶體晶片產量，約75%已經簽約售出，公司目前正以更高價格洽談新的長期合約。這些合約可望進一步推升美光創紀錄的現金收入。

儘管市場供需基本面強勁，美光及其他晶片股近期股價仍走低，部分原因是市場擔憂中國競爭對手帶來的競爭壓力升高。追蹤記憶體類股的Roundhill記憶體ETF（DRAM）從9月22日以來已下跌21%，美光股價則下跌約16%。

包括馬斯克在內的一些專家警告，中國記憶體供應商可能對既有業者構成威脅。馬斯克周一在X發文表示：「一旦中國掌握某項產品的製造方法，其擴大生產規模的能力往往超過世界其他地區的總和。」

中國記憶體業者長鑫存儲技術近期宣布，在開發更高密度記憶體晶片方面取得進展。這也是造成記憶體股近期一波賣壓的原因。

馬斯克 價格 美光

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