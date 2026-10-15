SK海力士已自高峰回落57% 投資人大舉撤離AI行情中最熱股票

全球半導體股遭到拋售，SK海力士股價已從四個月前高峰重挫57%，可見投資人正大舉撤離AI行情中最過熱的股票。

市場對聯準會（Fed）升息及AI業者籌資困難的疑慮周四加劇，SK海力士和記憶體同業三星電子股價均大跌逾9%，拖累南韓Kospi指數重挫7.8%。日本日經225指數也跌逾4%，半導體相關業者揖斐電及鎧俠名列跌幅最大的個股。

美國9月消費者物價漲幅創五個月來最大，推升市場對Fed加大緊縮力道的押注，讓投資人更加不安。AI雲端業者CoreWeave債券跌至通常被視為顯示財務困境的水準，股價也重挫，再度引發市場質疑，龐大的AI基礎建設支出能否持續。

Vantage Global Prime分析師Hebe Chen說：「CoreWeave籌資困難，加上美國通膨高於預期，使市場擔心借款成本上升，以及AI支出能否持續。南韓正承受全球AI股拋售的衝擊。」她指出，這促使投資人進一步減持三星及SK海力士。

備受關注的美國半導體股指數連跌六日，市值蒸發1.6兆美元。三星和艾司摩爾公布強勁財報，也未能安撫投資人。

Kospi指數今天可能連續七個交易日收黑，並創4月初以來最低收盤水準。外資是賣壓主力，周四開盤僅一小時，就賣超逾12億美元的Kospi成分股，10月以來累計賣超已逾100億美元。

首爾Iroom Investment Advisors投資部門經理Jo Hyunik說：「投資人信心低迷，市場也愈來愈疲憊。」他預期，在美國利率及期中選舉情勢更明朗前，這種由資金進出主導、劇烈震盪的行情仍會持續。

亞洲晶片股接下來的重要焦點，是台積電今天公布的財報。近幾周，台灣科技股表現優於南韓同業；三星及SK海力士今年大漲後，市場對記憶體景氣能延續多久的疑慮，格外影響兩家公司股價。

這波下跌也使Kospi指數更具吸引力，預估本益比已低於5倍，不到一年前的一半。但市場看空氣氛濃厚，基金經理人仍呼籲謹慎。

Life Asset Management執行長Kang DaeKwun說：「南韓股市價位如今已跌至極低水準。」他認為，從目前水準進一步回跌，可視為進場機會，但投資人必須先確認，科技業的融資問題已獲解決。