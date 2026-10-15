快訊

批賈永婕穿搭翻車！賴惠員維基遭改「愛給下馬威」 護航波波牙醫爭議被翻出

阿湯哥「挖掘者」踢大鐵板！生涯最慘滑鐵盧 恐血虧天價78億

學術黑市／重罰百萬抓不到論文代寫 情變竟成破案關鍵

聽新聞
0:00 / 0:00

SK海力士已自高峰回落57% 投資人大舉撤離AI行情中最熱股票

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
SK海力士和記憶體同業三星電子今天股價均大跌逾9%。路透
SK海力士和記憶體同業三星電子今天股價均大跌逾9%。路透

全球半導體股遭到拋售，SK海力士股價已從四個月前高峰重挫57%，可見投資人正大舉撤離AI行情中最過熱的股票

市場對聯準會（Fed）升息及AI業者籌資困難的疑慮周四加劇，SK海力士和記憶體同業三星電子股價均大跌逾9%，拖累南韓Kospi指數重挫7.8%。日本日經225指數也跌逾4%，半導體相關業者揖斐電及鎧俠名列跌幅最大的個股。

美國9月消費者物價漲幅創五個月來最大，推升市場對Fed加大緊縮力道的押注，讓投資人更加不安。AI雲端業者CoreWeave債券跌至通常被視為顯示財務困境的水準，股價也重挫，再度引發市場質疑，龐大的AI基礎建設支出能否持續。

Vantage Global Prime分析師Hebe Chen說：「CoreWeave籌資困難，加上美國通膨高於預期，使市場擔心借款成本上升，以及AI支出能否持續。南韓正承受全球AI股拋售的衝擊。」她指出，這促使投資人進一步減持三星及SK海力士。

備受關注的美國半導體股指數連跌六日，市值蒸發1.6兆美元。三星和艾司摩爾公布強勁財報，也未能安撫投資人。

Kospi指數今天可能連續七個交易日收黑，並創4月初以來最低收盤水準。外資是賣壓主力，周四開盤僅一小時，就賣超逾12億美元的Kospi成分股，10月以來累計賣超已逾100億美元。

首爾Iroom Investment Advisors投資部門經理Jo Hyunik說：「投資人信心低迷，市場也愈來愈疲憊。」他預期，在美國利率及期中選舉情勢更明朗前，這種由資金進出主導、劇烈震盪的行情仍會持續。

亞洲晶片股接下來的重要焦點，是台積電今天公布的財報。近幾周，台灣科技股表現優於南韓同業；三星及SK海力士今年大漲後，市場對記憶體景氣能延續多久的疑慮，格外影響兩家公司股價。

這波下跌也使Kospi指數更具吸引力，預估本益比已低於5倍，不到一年前的一半。但市場看空氣氛濃厚，基金經理人仍呼籲謹慎。

Life Asset Management執行長Kang DaeKwun說：「南韓股市價位如今已跌至極低水準。」他認為，從目前水準進一步回跌，可視為進場機會，但投資人必須先確認，科技業的融資問題已獲解決。

SK海力士 投資人 股票

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

晶片股又遭血洗！韓股暴跌6%日經225狂瀉2,300點 費半6天蒸發1.6兆美元

通膨掀AI股賣壓…費半重挫4.3% 美股創7月來最重跌幅

亞股回升 韓股盤初反彈2%…近期投降式賣壓凸顯已「跌過頭」

AI行情開始退燒？韓股跌3.6%、費半創3周新低…阮慕驊分析台股

相關新聞

台韓之後輪到日本！川普宣布210億美元半導體投資 點名日本出錢

美國總統川普14日在真實社群發文宣布，美國再迎來一筆210億美元巨額投資，日本將依他的指示提供資金。

川普宣布台灣買阿拉斯加天然氣！20年承購上看2.5兆台幣

美國總統川普14日在真實社群發文，宣布台灣承諾採購價值700億至800億美元（約台幣2兆2526億至2兆5744億元）的阿拉斯加液化天然氣（LNG），並同意投入44億美元（約台幣1416億元）的股權投資。

美國人「最愛水果」陷生存難題！成本大漲、售價卻漲不動 業者苦撐

伊朗戰爭推高油價與肥料成本，也讓美國自熱帶地區運來的最受歡迎水果——香蕉——面臨危機。香蕉業者原本獲利就非常微薄，如今運輸和生產成本大漲，售價卻調不上去，還得應付病害、氣候變遷__。

通膨掀AI股賣壓…費半重挫4.3% 美股創7月來最重跌幅

美國通膨高於預期，推升聯準會（Fed）本月會再升息的押注，美股周三應聲下挫，AI和晶片股跌勢尤其慘重。費城半導體指數重挫4.3%，連跌六日，標普500和那斯達克均創7月以來最大單日跌幅，小型股也跌入修正區間。

馬斯克大讚美光價格合理 怒嗆其他記憶體廠「簡直在敲詐」

特斯拉與SpaceX執行長馬斯克已多次公開稱讚美光科技（Micron），13日晚間再度表示美光在「未來記憶體價格方面相當合理」，他同時對其他供應業者頗有微詞。

SK海力士已自高峰回落57% 投資人大舉撤離AI行情中最熱股票

全球半導體股遭到拋售，SK海力士股價已從四個月前高峰重挫57%，可見投資人正大舉撤離AI行情中最過熱的股票。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。